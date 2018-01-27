ФБР частично опубликовало материалы о смерти Михаила Лесина

Признаки убийства не обнаружены. Согласно отчету, причиной смерти стал несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем, передает Би-би-си. Михаил Лесин в свое время был министром печати и одним из самых влиятельных медиаменеджеров в России. Тело 57-летнего бывшего чиновника и бизнесмена обнаружили в ноябре 2015 года в вашингтонском отеле.