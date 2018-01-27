ФБР частично опубликовало материалы о смерти Михаила Лесина
Признаки убийства не обнаружены. Согласно отчету, причиной смерти стал несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем, передает Би-би-си. Михаил Лесин в свое время был министром печати и одним из самых влиятельных медиаменеджеров в России. Тело 57-летнего бывшего чиновника и бизнесмена обнаружили в ноябре 2015 года в вашингтонском отеле.
Комментарии7
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kау 27 января 2018 | 08:05
Вот как ФБР списывает очевидно криминальные трупы.
ansh 27 января 2018 | 08:16
kау: Но что-то не слышно возмущения "патриотов". Где МИД, где Косачёв ...?
"Патриот" пал на чужбине. Ни один поц не впрягся за своего.
hodak47 27 января 2018 | 08:20
Как жил,так и помер.
danko_vagina 27 января 2018 | 08:33
.. признаки убийства не обнаружено, но почему-то труп на обследование российскими спецам не выдали. Опять янкеля врут безмерно.
nf5096004 27 января 2018 | 09:00
danko_vagina: а почему польский самолёт полякам не отдают?
erpetkur 27 января 2018 | 09:08
nf5096004: отдали же. И с каких пор ту 154 стал польским самолётом
xuato 27 января 2018 | 08:36
Ершик водки с содовой оказался сильнее ударов битой. Волшебный стакан погубил Лесина за день до его выступления.