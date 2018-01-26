Строительство многоэтажного дома на месте детской площадки на улице Кравченко незаконно — Митрохин
Строительство многоэтажного дома на месте детской площадки на улице Кравченко незаконно и вызывает бурный протест у местных жителей. Об этом «Эху» рассказал председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Сергей Митрохин добавил, что это уже не первая попытка жителей остановить строительные работы.
Комментарии2
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karlik_sbil_boing 26 января 2018 | 21:39
Ха, застройка незаконная... Такая мелочь. Всё правительство незаконное, а стро
karlik_sbil_boing 26 января 2018 | 21:41
karlik_sbil_boing: йки лишь следствие.