Строительство многоэтажного дома на месте детской площадки на улице Кравченко незаконно и вызывает бурный протест у местных жителей. Об этом «Эху» рассказал председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Сергей Митрохин добавил, что это уже не первая попытка жителей остановить строительные работы.