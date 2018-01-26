Избирательный штаб Владимира Путина сдаст подписи в ЦИК поддержку главы государства уже в понедельник
Об этом «Интерфакс» сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. По его словам, для сдачи подготовлено 315 тысяч подписей.
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Об этом «Интерфакс» сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. По его словам, для сдачи подготовлено 315 тысяч подписей.
Комментарии5
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gregor 26 января 2018 | 21:39
Избирательный штаб Владимира Путина сдаст ....всех .
yuriyp 26 января 2018 | 21:48
Эх, нам бы понедельники взять и отменить...
babich174 26 января 2018 | 21:49
// подготовлено 315 тысяч подписей. //
Из них 300 тыс. поддельных
pozordanilkiny2010 26 января 2018 | 21:58
babich174: Надеюсь, госпожа чурова признает все 146% подписей!
abborigen 26 января 2018 | 21:56
Надеюсь, в избирштабе народ пограмотней ЭХОвских редакторов.