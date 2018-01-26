МОК специально для российских спортсменов, которые будут выступать в Пхенчхане, разработал форму декларации
Она предполагает отлучение от Игр в случае нарушения правил поведения, установленных Международным олимпийским комитетом.
МОК, как ожидается, начнет рассылать приглашения российским спортсменам на зимние Игры 27-го января.
Комментарии4
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dimka75 26 января 2018 | 21:41
Ну, какой разговор, по всей форме. Опись, прОтокол, сдал, принЯл, отпечатки пальцев.
danko_suka 26 января 2018 | 21:56
dimka75: тфу на эту олимпиаду в рот ее е-л.
snikkersnepper 26 января 2018 | 21:50
1896 год. Пьер де Кубертен возрождает Олимпийские Игры для продвижения идеалов гуманизма и мирного сотрудничества.
2018 год. Международный олимпийский комитет учреждает специальную комисиию для проверки соцсетей спортсменов на предмет смайликов с российским флагом (не шутка).
Очень зря астероид мимо пролетел...
dimka75 26 января 2018 | 21:53
калоши оставлять за дверьми