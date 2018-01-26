Помощник президента Сурков и спецпредставитель Госдепа США Волкер не смогли сблизить позиции по украинской тематике
Помощник российского президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер не смогли сблизить позиции по украинской тематике. Как сообщает источник «Интерфакс», на встрече в Дубае стороны продемонстрировали разные подходы к закону о реинтеграции Донбасса, принятому Верховной Радой.
Комментарии6
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pravdatut 26 января 2018 | 21:40
Нефть по 25 на продолжительное время!
testmeter 26 января 2018 | 21:44
Ну и в миротворческий контингент Россия теперь уж точно не попадет, переговоры перейдут в "Будапештский формат", а вдобавок к Джевеллинам еще кое-чего добавится.
nina_hagen 26 января 2018 | 21:47
pravdatut:
\\\Сурков и Волкер не смогли сблизить позиции по украинской тематике\\\
ха! Сурков известный гей, а Волкер - нет - какое может быть сближение позиций? Es ist unzulassig - это недопустимо :)
echo_shar 26 января 2018 | 21:55
pravdatut:
Не балуй!
В таком случае Россия может начать демократизацию Катара и Суд. Аравии, взяв пример у самой исключительной страны в мире.
cukker 26 января 2018 | 21:48
щас с этими санкциями амеров можно вообще послать на три буквы
ihor_syvoryj 26 января 2018 | 21:56
Ну, всё! Теперь Воронежу точно - кирдык!