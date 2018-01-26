Помощник президента Сурков и спецпредставитель Госдепа США Волкер не смогли сблизить позиции по украинской тематике

Помощник российского президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер не смогли сблизить позиции по украинской тематике. Как сообщает источник «Интерфакс», на встрече в Дубае стороны продемонстрировали разные подходы к закону о реинтеграции Донбасса, принятому Верховной Радой.