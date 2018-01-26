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21:30, 26 января 2018

Очередные американские санкции не останутся без ответа со стороны России

Об этом
РИА заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ограничительные меры не выдерживают никакой критики. Сегодня Минфин ввел санкции против 21-го гражданина России и Украины и 9 компаний, причастных к поставкам в Крым турбин «Сименс».

Комментарии

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agamasat 26 января 2018 | 21:38

население притихло... Неужели придется отмораживать еще и руки, вслед за мозгами?

vasilevich58 26 января 2018 | 21:44

Все на защиту коррупционеров!
Родина-мать зовёт!

vasilevich58 26 января 2018 | 21:47

Отменят пенсии и скажут, что это Трамп гадит!

А из пенсий компенсируют "лауреатам" нового списка моральные и материальные потери!
Но голосовать будем всё равно за Путина, а если нет, всё равно нарисуют сколько надо!

testmeter 26 января 2018 | 21:39

Запретят американский фильм какой-нибудь?

nina_hagen 26 января 2018 | 21:43

testmeter:
ха! что ли Лёня Слуцкий себя перед случкой разогревает?

alex_374 26 января 2018 | 21:42

А чё, в путираше самой турбины то не делают:))??

dft 26 января 2018 | 21:51

alex_374: Американцы облучили с тарелок, забыли все как делать. Абама е"&&й

(комментарий скрыт)

apels 26 января 2018 | 21:43

Ответит. Уже слышали - зовут переселенцев в Воронеж.

sensei54 26 января 2018 | 21:44

Посылали гонца в Кащенку, к Манюне. Сейчас спецы расшифровывают, что она там наговорила.

hastings 26 января 2018 | 21:44

Тихо утираться не будеМ!

dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:45

И чем же ответят?
Заморозят уже и не накопительную часть пенсии?
Обанкротят ,вслед резервному , фонд национального благосостояния ?
Увеличат смертность, чтобы быть первыми не только в Европе , но уже и во всем мире?
А может для пущего эффекта все и сразу? ;)

pravdatut 26 января 2018 | 21:45

Хулиганов наказали. Главный хулиган упирается. Тем хуже для него- лететь будет дальше.

gregor 26 января 2018 | 21:47

Очередные американские санкции не останутся без ответа со стороны России
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Не пустят Американцев лечится в Воронеже .

dft 26 января 2018 | 21:48

Готовьтесь, пенсионеры. За каждого санкционного...

sadda 26 января 2018 | 21:49

Наверное возвратят из принудительной ссылки во Францию дочь Пескова Лизу на ее любимую родину.

ivar1964 26 января 2018 | 21:50

// ...ограничительные меры не выдерживают никакой критики...//

Это критики не выдерживают ограничительных мер! В зобу дыханье сперло!

ivanov356 26 января 2018 | 21:50

Сергея александровича маркова через спутник круглосуточно будут транслировать на Америку.

pozordanilkiny2010 26 января 2018 | 21:55

ivanov356: Разве можно так жестоко???

kochar 26 января 2018 | 21:51

Наказывают не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь.
Платон

sbk 26 января 2018 | 21:51

Если глупец молчит, иногда его можно принять за умного.
Но если начинает говорить - тут уже не ничем не поможешь...

vreyhardn 26 января 2018 | 21:52

А пальмовое масло теперь точно запретят! Что жрать будем? Еды уже нет, так и жратвы лишат!

ihor_syvoryj 26 января 2018 | 21:54

Ответом будет запрет на покупку вилл на Южном берегу Белого моря американцам, на открытие рублёвых счетов в Сберкассе №3 Мухосранска и на поставки лаптей в Мичиган.

virgenu 26 января 2018 | 21:55

Санкции не против России, а против жулья и авантюристов. Надо сказать США спасибо за помощь России в избавлении от гнилой власти, губящей страну. Реальные доходы граждан снизились на 17% за прошлый год- это позорище!

grishakras 26 января 2018 | 21:56

Смешно слушать

oldfellowhank 26 января 2018 | 21:58

Бедный Воронеж....

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