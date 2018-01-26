Очередные американские санкции не останутся без ответа со стороны России

Об этом

РИА заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ограничительные меры не выдерживают никакой критики. Сегодня Минфин ввел санкции против 21-го гражданина России и Украины и 9 компаний, причастных к поставкам в Крым турбин «Сименс».