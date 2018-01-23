США наказывают Россию санкциями за то, что Украина не выполняет свои обязательства по минским соглашениям – Жигарев

США расширяют санкции против России, несмотря на то, что ответственность за невыполнение минских соглашений лежит на Украине. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал глава комитета Госдумы по экономике Сергей Жигарев.

С.Жигарев напомнил, что Россия не является стороной конфликта и не может повлиять на действия украинских властей, которые «застопорили» процесс урегулирования в Донбассе.

«Поскольку Украина не выполняет обязательства, на которые сама же подписалась, то каким образом Россия, не участвующая страна в конфликте, и которая находится по инициативе Украины с ней в политической конфронтации, может повлиять на выполнение Украиной минских соглашений? Это какой-то паноптикум американского Госдепа», — сказал он.

С.Жигарев выразил уверенность, что Россия обязательно предпримет ответные шаги. По его словам, предполагаемые санкции будут носить ассиметричный характер, но при этом не будут связаны с ущербом для российской экономики.

«Не мы эти санкции начали вводить, и не нам их заканчивать. И на каждый недружественный шаг в нашу сторону мы будем отвечать ассиметричным шагом. Это общие принципы дипломатии», — заключил депутат.

С.Жигарев добавил, что расширение санкций подтверждает недружественное отношение Вашингтона к России.

Ранее Министерство финансов США ввело расширило санкции против России. В список попали 21 физическое лицо и 21 российская организация.