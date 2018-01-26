Польский Сейм ввел ответственность за отрицание преступлений бандеровцев
Как сообщает
ТАСС, принятый закон запрещает пропаганду в Польше бандеровцев, а также отрицание геноцида на Волыни. Нарушителям грозит до 3-х лет лишения свободы.
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Как сообщает
ТАСС, принятый закон запрещает пропаганду в Польше бандеровцев, а также отрицание геноцида на Волыни. Нарушителям грозит до 3-х лет лишения свободы.
Комментарии20
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iwanow62 26 января 2018 | 21:06
Свидомые ,берегите свои уши ,пшеки их отрезать могут.)
alekstin_usm 26 января 2018 | 21:22
Начало хорошее. Конфликт между Польшей и Украиной переходит на новый уровень и разгорается с еще большей силой. Украине придётся забыть о мире, дружбе и жвачке.
nikitin43 26 января 2018 | 21:23
iwanow62: и россия поддержит польшу , осталось про катынь рассказать и отдать сбитый с качиньским самолёт.
metalag 26 января 2018 | 21:27
nikitin43 Так ведь про Катынь у же все рассказали.
И про самолет....
Что еще непонятно?
metalag 26 января 2018 | 21:25
iwanow62: Теперича Президента Украины Порошенко могут посадить в Польше на 3 года?
skullll 26 января 2018 | 21:08
Рогули, добро пожаловать в Польшу!
ruki_proch 26 января 2018 | 21:20
skullll:
Да и вас приглашают - вспомнят вам начало Второй Мировой и Катынь.
mystar 26 января 2018 | 21:10
Ну развелось видать бандерлогов в речпосполитой аж закон приняли.
daos15 26 января 2018 | 21:10
А Баба Яга(хохлы) ПРОТИВ!!!!!))) Кстати, этих кастрюль в Польше уже больше ляма и бить уродов начинают )
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:26
daos15: Ага ,а еще там 27 видов геев. Укатайка с вас глупых ,ватных , клованов.
nemez1 26 января 2018 | 21:13
Справедливо, пргибли тысячи невинных мирных поляков, но в России также ни за что убили около миллиона граждан немецкой национальности, причём начали убивать задолго до начала 2МВ.
skullll 26 января 2018 | 21:19
nemez1: Господи, сколько жертв хохляцкого образования...
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:23
skullll: Только "хохляцкое образование" позволяет строить ракеты, а рашко-говняшкинское(цитата) - их топить ;)
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:19
Дурашки ватопитеки, я вас расстрою , но в данном случае "Суровость закона компенсируется необязательностью его исполнение". Ведь аналогичный закон действует и в Украине ,только уже для "спорных" польских личностей.
А потому его влияние на геополитику - не велико, от слова совсем.;)
Жаль вас расстраивать ,но у вас опять-с облом.
Ну прям ,как с Лондонским судом , который выбросил вопрос о "долге" в 3млрд в мусорное ведро...доооолгий ящик ;)
nikmart001 26 января 2018 | 21:20
Бунт на корабле!
А что на это сказал посол Америки?
metalag 26 января 2018 | 21:30
nikmart001: Посол США всех рассудит. Но только какой посол: в Польше, или на Украине?:))))))
ugiazov 26 января 2018 | 21:29
Ну и правильно. Вон германский фашизм осуждён, а Германия процветает.
sitnik971 26 января 2018 | 21:36
//ugiazov: процветает.//
Не юродствуйте. Украине процветание явно не грозит.
point3d 26 января 2018 | 21:42
Ты смотри. Никто не уважает "героев" служившим нацистам и кого сами нацисты считали ниже своих породистых собак.
ostapbey 26 января 2018 | 21:43
0 Х 0 = ?
Куда выльется негативная энергия?
На Наурию или на Росиию?
Кому польское яблочко на плешь будет ставить Уввильгем МеркТЕЛЬ??
И даже особо не прицеливаясь..