Пассажир бизнес-класса, летевший из Москвы в Нью-Йорк, устроил дебош на борту самолета
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, пострадала стюардесса. Она обратилась с заявлением к полицейским в аэропорту «Шереметьево». Дебошир задержан. Против него возбуждено дело по статье о хулиганстве и побоях.
Комментарии17
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evgolius7 26 января 2018 | 21:07
Как хотел попасть в Америку...но от счастья перепил....
nemez1 26 января 2018 | 21:08
Ошибка, он уже летит обратно.
iwanow62 26 января 2018 | 21:09
Быдло.Срока не будет,а штраф впаяют.....а..зря..что не посадят.
skullll 26 января 2018 | 21:10
Пархоменко нажрался?
russia_v_perde 26 января 2018 | 21:11
Надо было высадить прямо в полете, выдав парашют )))
uhovostro 26 января 2018 | 21:17
russia_v_perde: И без парашюта бы обошёлся - за счёт высокой духовности...
peresvet73 26 января 2018 | 21:13
Молодец! - Продвигает "русский мир"!
mousha 26 января 2018 | 21:29
peresvet73: Да это либеральный от радости путешествия на "землю демократическую" нажрался и вообразил себя пупом планеты.
mystar 26 января 2018 | 21:37
peresvet73: Продвигает "русский мир"!
При чем здесь "русский мир"? Посмотри на США.
В ютубе набери "Fighting on Plane". Прикольнись на "американский мир".
https://www.youtube.com/results?search_query=Fighting+on+Plane
martin5660 26 января 2018 | 21:48
mystar:Типа сам дурак
wrongway1 26 января 2018 | 21:14
так и запишем...... выражал протест против будущих санкций
fools_die 26 января 2018 | 21:18
Не очень-то ясно. Как стюардесса оказалась в Шереметьеве, летя в Нью-Йорк? И кем задержан дебошир, американскими копами, что ли?
oleg__ 26 января 2018 | 21:32
fools_die: похоже при посадке. Мне интересно только, депутан или нет ?
lisaws 26 января 2018 | 21:54
oleg__: Как удалось выяснить "Комсомольской правде", речь о директоре проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексее Черекаеве.
Спустя три месяца после инцидента в отношении него все же возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий и побоев.
... Когда домой в Россию вернулся и авиадебошир, то его уже ждали полицейские. Он был задержан в аэропорте.
ivanov356 26 января 2018 | 21:18
Патриот, не ивыдержал.
golovneli 26 января 2018 | 21:28
Пока таким козлам рога не обломают окончательно, чтобы другим не повадно было , так и будут продолжаться их шоу .
edun1952 26 января 2018 | 21:34
Быдло оно и при деньгах и при дворе - быдло.