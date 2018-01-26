Двухэтажный жилой дом горит в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа

Как передает

ТАСС, пожар охватил кровлю и второй этаж. Площадь возгорания составляет 630 квадратных метров. Из здания выведены 65 человек. Пока они размещены в предоставленном местной администрацией автобусе. По предварительным данным, пострадавших нет.