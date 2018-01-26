Минфин США ввел санкции в отношении россиян и компаний, причастных к поставке турбин «Сименс» в Крым
В санкционном списке фигурируют 21 гражданин России и Украины и 9 компаний. В санкционной список также попали трейдеры, которые, по данным РБК, поставляют сырье из Донбасса в Россию.
Комментарии26
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daos15 26 января 2018 | 21:08
А смысл? Все всё давно про это знали и подготовились совместно))) Что бы бизнес не страдал ) Пусть дитяти тешатся)))
sirwalterscott 26 января 2018 | 21:11
интересно кто обслуживать их будет? и как дела обстоят с запчастями?
daos15 26 января 2018 | 21:12
sirwalterscott: Сименс и будет, через другие фирмы, дурашка )))
alexandr_l 26 января 2018 | 21:15
daos15: Сименс и будет,
Да, да - Сименс мечтает попасть под американские санкции, умник.
nagato 26 января 2018 | 21:18
Эффективней были бы санкции против самого Сименса.
Другие бы тогда крепко задумались над подобными сделками.
А персональные санкции - они стучат по персоналиям и не имеют серьёзных последствий для экономики.
Что нужно америкосам? Шум и выхлоп или результат?
Не пойму я их..
antimalin 26 января 2018 | 21:29
Вашингтон бъётся в бесконечных истериках и конвульсиях.
Но российский Крым ему у России никак не отнять!
alexandr_l 26 января 2018 | 21:34
antimalin: Вы, похоже, из одной компании с daos15:, и с тем же уровнем развития - денежки и возможности у России кончатся. И с ними ваш оплаченный патриотизм.
speculyant 26 января 2018 | 21:56
antimalin: daos15: alexandr_l: Чета я подобное уже видел-слышал... Ааааа,журнал "Крокодил" 70х-80х! "Скрежещут империалисты зубами в бессильной злобе!!!" :0) И где теперь "бессильные империалисты" и где "могучий СССР"? ;0)))
alexandr_l 26 января 2018 | 21:48
nagato: Не пойму я их..
Это от того, что они глупые.
viribus_unitis 26 января 2018 | 21:49
nagato: alexandr_l: Немцы будут очень рады. что их электотехническая промышленность - краса, гордость и локомотив экономики - будет выкинута с перспективного рынка в угоду хотелкам месопотамцев поднепровских.
daos15 26 января 2018 | 21:18
alexandr_l: Не знаю кто Вы дитятя или маразматик) Но бизнес выход найдёт. Ничего личного)))
galina6837 26 января 2018 | 21:27
daos15:
расскажи это падающему российскому строительному бизнесу...
Если Сименсу дешевле будет отказаться от России, чем рисковать, то откажется, не сомневайся
echo_shar 26 января 2018 | 21:57
galina6837:
Стодесятые турбины российского производства на подходе. В этом году начнутся испытания, а через года полтора и поставки.
echo_shar 26 января 2018 | 21:51
alexandr_l:
Да, да. Российские специалисты уже давно учатся у Сименса и есть совместные предприятия у Сименс и России. В общем, наши же и будут обслуживать.
captain_ 26 января 2018 | 21:16
Техас
Население: 28 млн
ВВП: $1 599 млрд
Средняя зарплата: $3 981
Минимальная зарплата: $1 213
Порог бедности: $1 012
РФия
Население: 147 млн
ВВП: $1 283 млрд
Средняя зарплата: $627
Минимальная зарплата: $168
Порог бедности: $183
pozordanilkiny2010 26 января 2018 | 21:28
captain_: Cредняя зарплата 36000руб? Как получили такой результат? Сечина со всеми дворниками страны сложили?
captain_ 26 января 2018 | 21:10
В ответ на запрет фильма "Смерть Сталина", США ввели новые санкции против РФ...
ЧЁТАРЖУ
ugiazov 26 января 2018 | 21:12
"Она утонула" не прокатывает. "Их прикрутили в Крыму"- оказывается международным нарушением. Если виновных нельзя наказать лично, наказывают экономически. Всё так.
iwanow62 26 января 2018 | 21:13
Дешевый пропердон от америкосов.
wrongway1 26 января 2018 | 21:19
iwanow62:
да...да....
Нас не заманишь сиськой мясистой, Нас не заманишь девственной плевой, устанем правой, будем левой!
eduard53 26 января 2018 | 21:15
Кремлядские хохотушки над крайне пользительными для России санкциями ту-у-у-пых пиндосов продолжаются.
Шоу маст гоу он!
nikitin43 26 января 2018 | 21:16
по-тихоньку янки душат , пока до серьёзного не дошло но уже крысу тошнит.
zolingen 26 января 2018 | 21:19
Ну хоть одна хорошая новость.
waytothesun 26 января 2018 | 21:30
Похоже, американцы большие патриоты России. Никто так много не делает на благо РФ, чем они.
Господи, храни Соединённые Штаты Америки!
grishakras 26 января 2018 | 21:31
Ловчить, выкручиваться, изобретать велосипед, - вместо того чтобы сотрудничать, торговать , учиться друг у друга: такова судьба гопников от власти!
vreyhardn 26 января 2018 | 21:58
Сименс не понял куда попал. Ему напомнили.