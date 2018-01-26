Z Архив новостей новости
5 26 6 3059
21:01, 26 января 2018

Минфин США ввел санкции в отношении россиян и компаний, причастных к поставке турбин «Сименс» в Крым

В санкционном списке фигурируют 21 гражданин России и Украины и 9 компаний. В санкционной список также попали трейдеры, которые, по данным РБК, поставляют сырье из Донбасса в Россию.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

daos15 26 января 2018 | 21:08

А смысл? Все всё давно про это знали и подготовились совместно))) Что бы бизнес не страдал ) Пусть дитяти тешатся)))

sirwalterscott 26 января 2018 | 21:11

интересно кто обслуживать их будет? и как дела обстоят с запчастями?

daos15 26 января 2018 | 21:12

sirwalterscott: Сименс и будет, через другие фирмы, дурашка )))

alexandr_l 26 января 2018 | 21:15

daos15: Сименс и будет,

Да, да - Сименс мечтает попасть под американские санкции, умник.

nagato 26 января 2018 | 21:18

Эффективней были бы санкции против самого Сименса.
Другие бы тогда крепко задумались над подобными сделками.
А персональные санкции - они стучат по персоналиям и не имеют серьёзных последствий для экономики.
Что нужно америкосам? Шум и выхлоп или результат?
Не пойму я их..

antimalin 26 января 2018 | 21:29

Вашингтон бъётся в бесконечных истериках и конвульсиях.
Но российский Крым ему у России никак не отнять!

alexandr_l 26 января 2018 | 21:34

antimalin: Вы, похоже, из одной компании с daos15:, и с тем же уровнем развития - денежки и возможности у России кончатся. И с ними ваш оплаченный патриотизм.

speculyant 26 января 2018 | 21:56

antimalin: daos15: alexandr_l: Чета я подобное уже видел-слышал... Ааааа,журнал "Крокодил" 70х-80х! "Скрежещут империалисты зубами в бессильной злобе!!!" :0) И где теперь "бессильные империалисты" и где "могучий СССР"? ;0)))

alexandr_l 26 января 2018 | 21:48

nagato: Не пойму я их..

Это от того, что они глупые.

viribus_unitis 26 января 2018 | 21:49

nagato: alexandr_l: Немцы будут очень рады. что их электотехническая промышленность - краса, гордость и локомотив экономики - будет выкинута с перспективного рынка в угоду хотелкам месопотамцев поднепровских.

daos15 26 января 2018 | 21:18

alexandr_l: Не знаю кто Вы дитятя или маразматик) Но бизнес выход найдёт. Ничего личного)))

galina6837 26 января 2018 | 21:27

daos15:
расскажи это падающему российскому строительному бизнесу...
Если Сименсу дешевле будет отказаться от России, чем рисковать, то откажется, не сомневайся

echo_shar 26 января 2018 | 21:57

galina6837:
Стодесятые турбины российского производства на подходе. В этом году начнутся испытания, а через года полтора и поставки.

echo_shar 26 января 2018 | 21:51

alexandr_l:
Да, да. Российские специалисты уже давно учатся у Сименса и есть совместные предприятия у Сименс и России. В общем, наши же и будут обслуживать.

captain_ 26 января 2018 | 21:16

Техас
Население: 28 млн
ВВП: $1 599 млрд
Средняя зарплата: $3 981
Минимальная зарплата: $1 213
Порог бедности: $1 012

РФия
Население: 147 млн
ВВП: $1 283 млрд
Средняя зарплата: $627
Минимальная зарплата: $168
Порог бедности: $183

pozordanilkiny2010 26 января 2018 | 21:28

captain_: Cредняя зарплата 36000руб? Как получили такой результат? Сечина со всеми дворниками страны сложили?

captain_ 26 января 2018 | 21:10

В ответ на запрет фильма "Смерть Сталина", США ввели новые санкции против РФ...

ЧЁТАРЖУ

ugiazov 26 января 2018 | 21:12

"Она утонула" не прокатывает. "Их прикрутили в Крыму"- оказывается международным нарушением. Если виновных нельзя наказать лично, наказывают экономически. Всё так.

iwanow62 26 января 2018 | 21:13

Дешевый пропердон от америкосов.

wrongway1 26 января 2018 | 21:19

iwanow62:
да...да....
Нас не заманишь сиськой мясистой, Нас не заманишь девственной плевой, устанем правой, будем левой!

eduard53 26 января 2018 | 21:15

Кремлядские хохотушки над крайне пользительными для России санкциями ту-у-у-пых пиндосов продолжаются.
Шоу маст гоу он!

nikitin43 26 января 2018 | 21:16

по-тихоньку янки душат , пока до серьёзного не дошло но уже крысу тошнит.

zolingen 26 января 2018 | 21:19

Ну хоть одна хорошая новость.

waytothesun 26 января 2018 | 21:30

Похоже, американцы большие патриоты России. Никто так много не делает на благо РФ, чем они.
Господи, храни Соединённые Штаты Америки!

grishakras 26 января 2018 | 21:31

Ловчить, выкручиваться, изобретать велосипед, - вместо того чтобы сотрудничать, торговать , учиться друг у друга: такова судьба гопников от власти!

vreyhardn 26 января 2018 | 21:58

Сименс не понял куда попал. Ему напомнили.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 339 6 5322 23.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 22 января Поздравить…

5 340 6 7163 22.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 157 6 8947 12:52
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 317 6 19229 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...

5 151 6 12952 20.01
Kвыборы, политика, крым, путин, рф, мнения
Блоги

+ Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» По мнению авторов обращения, в фильме присутствуют признаки экстремизма и искажается история…

5 87 6 7489 23.01
8читать ;смотреть
Kкино, сталин, история, минкульт, экстремизм, события
Блоги

Анна Иванова блогер

«Нахлебницы» и «благодетели» Если жена сняла с мужа почти все 100% обязательств по уходу за ребенком и по решению бытовых проблем, то донесение зарплаты до дома и выдача бОльшей части средств жене это прямая мужская обязанность…

5 78 6 6911 23.01
Kобщество, отношения, семья, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 89 6 8091 25.01
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Новости

Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента «Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу», — сказала Гордон…

5 62 6 5787
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Начало «антитеррористической операции» в Африне не вызывает ничего, кроме обеспокоенности Кроме предсказуемых новых жертв, удары могут поставить под угрозу весь переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция…

5 76 6 7247 20.01
Kсирия, политика, турция, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

Сталин ассоциируется с властью. С жесткой властью, непререкаемой властью. И это в значительной степени сегодняшней власти выгодно

5 76 6 7315 17:06
#слушать 35:38 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Николай Воробьев директор Центра исследований Восточной Европы в Вашингтоне

Почему бороться с Западом бесполезно ? Стратегия Запада направлена на  сдерживание и фактическое связывание рук Кремлю в первую очередь во внешней политике, которой так увлекся Путин за последние годы…

5 74 6 7296 24.01
Kобщество, санкции, политика, рф, события
Блоги

Николай Стариков: Хотите прекратить нападения в школах? Первое, что надо сделать — перестать об этом рассказывать…

5 255 6 40601 19.01
Kшколы, насилие, сми, события
Блоги

«Ни по одному из критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр» Открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Томасу Баху…

5 156 6 15624 10:53
Kспорт, олимпиада-2018, допинг, события
Блоги

Кусок эфира

Цви Критцер: Раны Холокоста не вскрыты до конца Все остались живы. И мама рассказывала, что после войны на них смотрели с упреком другие евреи. Как так, семья шесть человек и родители остались в живых. Мама говорит, что мы себя чувствовали неудобно…

5 63 6 6352 23.01
Kхолокост, литва, эфиры, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 94. Гамлет. 5 минут Иннокентий Михайлович, посмотрев в этой роли Высоцкого, сказал, что можно принимать или не принимать такую трактовку, но играть по-другому отныне невозможно…

5 183 6 19006 20.01
Kвысоцкий, творчество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, по некоторым данным рассталась с предпринимателем Шамаловым В прошлом году миллиардер продал часть акций нефтехимической компании «Сибур»...

5 15 6 18322
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Алексей Анатольевич, на мой взгляд, страшно прокололся. И Собчак этим воспользовалась, потому что она мастер скандала и потому что она профессиональный журналист…

5 221 6 157707 20.01
#слушать 47:34 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Проголосуете ли вы за Путина, если вам за это простят ваш кредит?
5 163 6 28743 22.01
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

А чё, мата нет И ведь задействованы в этом ужасе несколько человек: идиот, который написал, идиот, который принял и оплатил, потому что ему понравилось, и редактор, который выпустил это в эфир…

5 285 6 169011 23.01
Kобщество, творчество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Выяснилось, что «белая лебедь российского протеста» оказалась на проверку склеенной из обыкновенной ваты. Зачем она так легко себя сдала, и зачем вообще было делать эту глупость…

5 107 6 110045 24.01
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6636638
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3258157

Сегодня в эфире