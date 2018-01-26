Около 100 жителей Ломоносовского района Москвы вышли на улицу с попыткой противостоять застройке детской площадки

Около 100 жителей Ломоносовского района Москвы в очередной раз вышли на улицу, чтобы не допустить продолжения строительства жилого комплекса на месте детской и спортивной площадок на улице Кравченко, 16. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, присутствующий на стихийном митинге.

«Сегодня здесь проходит очередной раунд силового буквально противостояния между жителями с одной стороны, а с другой стороны застройщиками, ЧОП-овцами и рядом ОМОН, размером человек 40. В настоящее время здесь присутствует около 100 человек. Периодически жители скандируют: «Позор полиции», — рассказал он.

По словам С.Митрохина, конфликт между жителями района и застройщиком, на защиту интересов которого встали правоохранительные органы, длится уже несколько месяцев.

Глава московского «Яблока» сообщил, что намерен вновь обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину с требованием немедленно принять меры для прекращения незаконной стройки