Около 100 жителей Ломоносовского района Москвы вышли на улицу с попыткой противостоять застройке детской площадки
Около 100 жителей Ломоносовского района Москвы в очередной раз вышли на улицу, чтобы не допустить продолжения строительства жилого комплекса на месте детской и спортивной площадок на улице Кравченко, 16. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, присутствующий на стихийном митинге.
«Сегодня здесь проходит очередной раунд силового буквально противостояния между жителями с одной стороны, а с другой стороны застройщиками, ЧОП-овцами и рядом ОМОН, размером человек 40. В настоящее время здесь присутствует около 100 человек. Периодически жители скандируют: «Позор полиции», — рассказал он.
По словам С.Митрохина, конфликт между жителями района и застройщиком, на защиту интересов которого встали правоохранительные органы, длится уже несколько месяцев.
Глава московского «Яблока» сообщил, что намерен вновь обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину с требованием немедленно принять меры для прекращения незаконной стройки
Комментарии3
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ugiazov 26 января 2018 | 20:53
Сто человек? Да! С такой "активностью" власти всех поодиночке передушат.
sadda 26 января 2018 | 20:56
Но у нас как всегда зло победит добро. Чинуши что хотят, то и делают.
mousha 26 января 2018 | 20:56
Митрохин... В каждой бочке затычка.