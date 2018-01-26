Депутаты Академического района хотят провести референдум против многоэтажной застройки

Совет Депутатов муниципального округа Академический в Москве назначил референдум об ограничении в районе предельной высотности будущего строительства тридцатью метрами. Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из инициаторов проведения референдума, депутат Совета депутатов муниципального округа Академический Елена Гильц, референдум планируется провести 18 марта.

«На вчерашнем заседании депутаты Совета депутатов единогласно проголосовали о назначении референдума по вопросу об ограничении высотности застройки в Академическом районе 30 метрами на 18 марта», — сказала она.

Е.Гильц пояснила, что на референдуме жителей района спросят, согласны ли они с тем, чтобы Совет депутатов направил предложение о внесении изменений в Генеральный план города Москвы в правительство города.

По словам Е.Гильц, инициатива о проведении референдума возникла из-за многочисленных обращений граждан.

«Жители недовольны, что изначально спроектировали как район с малоэтажной застройкой, а район уродуют новостройки, которые выше 20 этажей. Они строятся с большими нарушениями, и жители, естественно, по поводу этих нарушений очень сильно негодуют. У них есть желание как-то повлиять на этот процесс, а мы как депутаты такую инициативу поддерживаем», — подчеркнула она.

Как рассказала Е.Гильц, Совет депутатов округа уже столкнулся с противодействием – представители прокуратуры принесли на заседание протест на решение о назначении референдума.