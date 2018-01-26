Акции ритейлера «Магнит» на московской бирже рухнули на 10%
Бумаги компании обновили минимум за 5 последних лет. Падение акций происходит на новостях о намерении компании не выплачивать дивиденды в текущем году.
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Бумаги компании обновили минимум за 5 последних лет. Падение акций происходит на новостях о намерении компании не выплачивать дивиденды в текущем году.
Комментарии6
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askol2016 26 января 2018 | 20:38
Если тратить миллиарды на спорт и стадионы, то самому торговому бизнесу будет плохо.
sabotage_nik 26 января 2018 | 20:46
стадионы и прочее магнит строит за счет своих работников !Постоянно им не доплачивая, высчитывая ,удерживая !Кто работал подтвердит !
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:08
Вас, что давно на ковер не вызывали ? Что значит рухнули? Просто показали отрицательный рост ;) Впредь поосторожнее с формулировками ;)
seryj_wolk 26 января 2018 | 21:18
У рфского Магнита плохо обстоят дела с коэрцитивной силой.
alo0000 26 января 2018 | 21:23
А футболистам бонусы на шампанское будут выплачивать, интересуется хозяин Абрау-Дюрсо?
balya 26 января 2018 | 21:24
То-то я смотрю ближайший ко мне магазин не работает без объявления причины.