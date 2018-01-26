РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА
. Это связано с заявлением президента Федерации футбола Норвегии о российской сборной
РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА. Это связано с заявлением президента Федерации футбола Норвегии о российской сборной. В интервью норвежским СМИ он призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от домашнего Чемпионата мира 18-го года.
Между тем, в Международном олимпийском комитете отреагировали на обращение российского шорт-трекиста Виктора Ана к президенту организации Томасу Баху. В пресс-службе МОК ответили, что для защиты прав вовлеченных лиц Международный олимпийский комитет не может комментировать какие-то отдельные случаи.
Комментарии7
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evgolius7 26 января 2018 | 20:40
И тут нашлись обиженные....сколько же их тут в России сконцентрировалось....
Или всем обиженным очень охота съездить в Швейцарию и там на халяву поплакать...как его пинают?
mousha 26 января 2018 | 21:01
evgolius7: А давай мы соберемся эдак вдесятером, и попинаем тебя хорошенько. И потом будем расписывать, как ты эдак в соплях побежал в суд и полицию плакаться.
evgolius7 26 января 2018 | 21:10
mousha:
Давай.....попробуй малец... ты же только на словах смелый а по жизни ботаник сопливый.
Оставь адресок...а предупрежу когда приду.....только ботаников побольше насобирай...
Хотя...а кто за тебя пойдёт?
Кому ты нафиг нужен?
ostapbey 26 января 2018 | 20:54
ведь и этот понял что значит слово АРШАВИН!!
медленно. но точно и наверняка .
Даже.
ovrag 26 января 2018 | 21:09
Россию бьют по морде её же оружием. Наглели и борзели так нагло, что теперь просить о деликатном расследовании немного неуместно и поздно.
ki000999 26 января 2018 | 21:23
возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от домашнего Чемпионата мира 18-го года. ...............Да пусть Российская Сборная по футболу ужрётся допингом, он ей все равно не помогает ни в каком виде)))
jetsam 26 января 2018 | 21:23
# В пресс-службе МОК ответили, что для защиты прав вовлеченных лиц Международный олимпийский комитет не может комментировать какие-то отдельные случаи. #
это талдычат круглый год. но мы героически забываем об этом через минуту.
память избирательная.