. Это связано с заявлением президента Федерации футбола Норвегии о российской сборной

РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА. Это связано с заявлением президента Федерации футбола Норвегии о российской сборной. В интервью норвежским СМИ он призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от домашнего Чемпионата мира 18-го года.

Между тем, в Международном олимпийском комитете отреагировали на обращение российского шорт-трекиста Виктора Ана к президенту организации Томасу Баху. В пресс-службе МОК ответили, что для защиты прав вовлеченных лиц Международный олимпийский комитет не может комментировать какие-то отдельные случаи.