Объединение стран в борьбе с глобальными угрозами остается одной из главных задач Соединенных Штатов

С такими словами выступил президент США Дональд Трамп.

«Моя администрация возглавила историческую борьбу в Совете безопасности ООН и просто по всему миру, чтобы объединить прогрессивные страны в кампании по денуклеаризации Корейский полуостров. Мы также продолжаем призывать наших партнеров выступить против той поддержки, которую Иран оказывает террористам, и заблокировать этой стране дорогу к ядерному оружию. Мы также работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы уничтожить джихадистов и террористические организации, такие как ИГИЛ».

Дональд Трамп также отметил, что ИГИЛ потерял почти сто процентов своих территорий в Ираке и Сирии.