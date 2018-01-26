Объединение стран в борьбе с глобальными угрозами остается одной из главных задач Соединенных Штатов
С такими словами выступил президент США Дональд Трамп.
«Моя администрация возглавила историческую борьбу в Совете безопасности ООН и просто по всему миру, чтобы объединить прогрессивные страны в кампании по денуклеаризации Корейский полуостров. Мы также продолжаем призывать наших партнеров выступить против той поддержки, которую Иран оказывает террористам, и заблокировать этой стране дорогу к ядерному оружию. Мы также работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы уничтожить джихадистов и террористические организации, такие как ИГИЛ».
Дональд Трамп также отметил, что ИГИЛ потерял почти сто процентов своих территорий в Ираке и Сирии.
Комментарии5
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jblack2 26 января 2018 | 20:40
Цинизм высшей пробы!
karlik_sbil_boing 26 января 2018 | 20:44
jblack2: А я за США. Лучше быть с Америкой, чем с карликом-казнокрадом, прикапывающим ихтамнетов ради своих ворованных активов.
metalag 26 января 2018 | 20:59
jblack2: Трамп не уточнил, что главной угрозой для всех государств являются США?
daos15 26 января 2018 | 20:44
Да пошли пиндосы лесом! Россия и без неё проживёт) Она самодостаточна, а гаджеты в Китае купим ) Бабло не заморозят, ибо это пипец пиндосии...
old44 26 января 2018 | 21:05
пятничное действие боярышника ?