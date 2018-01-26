Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов. В частности, по его словам, наша страна не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют Штаты.
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Об этом заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов. В частности, по его словам, наша страна не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют Штаты.
Комментарии49
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ihor_syvoryj 26 января 2018 | 20:36
Ну, хорошо. не признавайте.
Тогда их распространят и на Расею.
Потом признавать будет поздно.
tour 26 января 2018 | 20:40
ihor_syvoryj:
"Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Пости как русский — пламенно и незно!
Мой папа — вождь Кореи Ким Чен Ын,
А ты — мой мама добрый, белый, снезный.
Мне нравится в России всей дусой
Трудится в воскресенье и суббота
И то, что нам кореец Вик Тор Цой
Поёт, когда нас будят на работа.
Я шлю родным в Корею свой привет,
Просу прислать немного риса. Братцы,
Нам Ким Чен Ын сказал, сто денег нет
И приказал работать и дерзаться.
Нам не дают ни денег, ни котлет,
Просу прислать покусать поскорее,
Но говорят, сто церез десять лет
Россия будет тозе как Корея.
Услысьте мой о помосси призыв,
Письмо в бутылке бросу в реку Волга.
Я — тозе Цой, и я пока сто зыв,
Но думаю, сто это тона — ненадолго…"
Орлуша
iris955 26 января 2018 | 20:43
//Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять//
Приятно читать. Одобряю.
vilingrad 26 января 2018 | 20:52
iris955: Хромой должен поддержать одноглазого.
stalin_zhiv 26 января 2018 | 21:08
//Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять//
Ну, хоть тут головы хватило. Поняли, что выполнение американских санкций против КНДР - это приговор самим себе. Все равно, что убрать последнее социалистическое препятствие на пути мирового империализма и открыть дорогу для уничтожения России.
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:28
stalin_zhiv: Т.е. получить уже для себя еще пакет санкций за неисполнение требований мирового сообщества это , по-вашему скудоумному мнению , мудро.
Мне интересно только одно. Вы такие смелы, потому что живете хоть и плохо , но недолго или есть еще причины ?;)
sasha2011 26 января 2018 | 21:27
vilingrad:
!!!!!!!!!!
Тем более, что оба - обездоленные. В смысле - не хватает лобной доли...
evgolius7 26 января 2018 | 20:43
Ох боюсь что Северную Корею присоединят к нам....
И этих кормить надо будет....
Халявщиков много во всём мире...а не лопнет пупок у россиян от засилья таких друзей?
ex_ex 26 января 2018 | 21:22
evgolius7: Не надо бояться. Уже присоединили, долги прощаем, помогаем чем могем.
zapadnay 26 января 2018 | 20:53
ihor_syvoryj:
Не признает и не признает. Какое это имеет значение для США? Раз они приняли санкции, значит им никакого признания и не надо.
perestarok 26 января 2018 | 21:26
ihor_syvoryj: "Тогда их распространят и на Расею. "
Пока Россия будет жива и что она ни будет делать, санкции будут только увеличиваться.
grashupfer 26 января 2018 | 21:34
perestarok: Санкции - увеличиваться, а народ - нищать, голодать и вымирать. Хватит ли тебе времени, дед, чтобы вдовль нагордиться ею при этом кратком и необратимом процессе?)
kara 26 января 2018 | 20:37
Ким прислал фото бомбы?
midnightblues 26 января 2018 | 20:38
ну да-дрочить проще в закоулке
demokratia 26 января 2018 | 21:21
РФпутина на защите всех паршивых режимов
dobrodeyatel 26 января 2018 | 20:38
Дело хозяйское )) А че только замминистра иностранных дел России? Пробный выстрел?
timber_head 26 января 2018 | 20:46
dobrodeyatel: У Лаврова, видимо, понос случился. Он то, хоть и жополиз, но не совсем дурак - прекрасно понимает, к чему ведет такая политика.
grashupfer 26 января 2018 | 21:49
timber_head: Поздновато чего-то его пропоносило... Эта пилюля молчаливой скромности, увы, уже бессильна. Организм Коня заражён и обречён!)
ruki_proch 26 января 2018 | 20:48
dobrodeyatel:
У Лаврова вся семья и родственники в Штатах.
Боится под ответные меры попасть.
dobrodeyatel 26 января 2018 | 21:20
ruki_proch: Игорь Моргулов просится в февральские списки )
nina_hagen 26 января 2018 | 20:39
ха! после того, как путин-это-россию поймали за задницу с северно-корейским угольком, тогда последовало заявление заявила, что и не собирались выполнять ранее поддержанные ею санкции :)
mystar 26 января 2018 | 20:59
nina_hagen: не собирались выполнять ранее поддержанные ею санкции
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Девушка если Вы в этом вопросе ни ухом ни рылом то не надо писать бредятину.
Есть санкции ООН, которые Россия поддерживает и есть односторонние санкции США об чем и речь.
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:32
mystar: Если вы дурачок и не понимаете, что ваши МИДовцы вам тупо в очередной раз скармливают лапшу, то мне вас жаль. Видимо вы решили еще на пакет санкций нарваться, хи-хи;) Ох уж ваш , исконно рабсийский путь по граблям ;)
mystar 26 января 2018 | 21:49
dr_alfalcon: Вы об чем вообще?
А мне жаль Вас. В этом году Украине уже оплачивать западные кредиты пора. Еще должок на 3 ляма с процентами России. К концу года готовьтесь к дефолту свидомые.)))))
nina_hagen 26 января 2018 | 21:56
mystar:
ха! а у вас в РФ радость - гоп-дупа рассматривает эпохальныз закон - возможность разрешить населению собирать валежник, а то сейчас за это у вас, убогих, дают 2 года общего режима :)
так что, не мешкай - готовь ватник, кирзовые рукавицы и резинку из трусов вынь - пригодиться вязанку делать ;)
timber_head 26 января 2018 | 20:43
Убили двух зайцев сразу: и продемонстрировали, какие они дебилы, поощряя жирнозадого отморозка с атомной бомбой у своих границ, и, на примере того, с кем собираются дружить, ещё раз показали всему миру что Россия - диктатура, готовая на любую контру со всем миром, если верхушке это поможет сохранить власть, а никакая не демократия, готовая к сотрудничеству.
mamiluk 26 января 2018 | 20:43
Ну и кто курировал и снабжал КНДР в области ракетных технологий...Что и требовалось доказать.
opponent70 26 января 2018 | 20:44
Кремлевские "дебилы, бл..ь"!!!
mppv 26 января 2018 | 20:48
Не за горами светлый день объединения Северной и Южной Корей!
Вот и не нужно будет ББОизВ тратиться на ядерные ракеты - только перенацелят Северные ....
aleks50 Алексей Клубников 26 января 2018 | 20:49
Какая такая Россия, что не признаёт. У этой России есть фамилия - путин, тот который друг Киму и другим таким же козлам на земном шаре.
b522 26 января 2018 | 20:52
Какая пылкая любовь одного изгоя к другому.
solonko 26 января 2018 | 20:53
Между Россией и Северной Кореей так много общего! Свои же...
Какое-то странное у вас, россияне, "вставание с колен".
gyvate22 26 января 2018 | 20:59
Вчера верещали, что это не мы уголек Кима в обход санкций продаем, а сегодня верещим, что и вообще имели мы ваши санкции. Прям как малолетние воришки, застуканные за кражей трех рублей из учительского кошелька. Достойно "мировой державы".
bekipp 26 января 2018 | 21:01
Россия ничего не признаёт - пора привыкнуть.
olgkiev 26 января 2018 | 21:10
bekipp: и по опровержениям " палиться" :))
ostanovka 26 января 2018 | 21:14
bekipp: Россию никто не спрашивал. Она сама вылезла вперёд и начала кричать, чтоб никто на нее не подумал.
edun1952 26 января 2018 | 21:01
Ы последняя надежда Пу случись чего.
allexsib 26 января 2018 | 21:09
edun1952: Ын лично долбит ,из крупнокалиберного оружия, своих коррупционеров.А уж с чужими жуликами....
Вообще,сдаст на органы....или на чучела.
ostanovka 26 января 2018 | 21:17
edun1952: в 2014-м Пу подарил Ы 24 миллиарда зелёных. Об этом писала Женьминь жибао
olgkiev 26 января 2018 | 21:06
А чего уже терять то - " згорiла хата - гори сарай" :)))
demosua 26 января 2018 | 21:08
Россия, как всегда, солидарна с одиозными режимами... Поскольку и сама таковой является...
ostanovka 26 января 2018 | 21:11
Обожаю русскую абсолютную честность.
Кричали-кричали из русского посольства в сев.корее, что русские непричастны к покупке северокорейского угля, а потом развернулись на 180 градусов и прямым текстом честно сказали, что покупали и будут покупать, и продолжать нарушать решение ООН.
Признание в России по-прежнему царица доказательств.
eduard53 26 января 2018 | 21:17
На воре шапка горит ...
cukker 26 января 2018 | 21:22
правильное и нужное решение, нечего скотам подыгрывать
perestarok 26 января 2018 | 21:23
"Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять"
И правильно.
dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:35
perestarok: Действительно, ведь до этого было мало эффекта от санкций.
Ну подумаешь, крякнул резервный фонд, заморожена накопительная часть пенсии, первые в Европе по смертности.
Можно и еще чутка получить вписавшись за пухлика.
Видимо были правы те кто говорил, что путлер будет воевать за свои интересы до последнего россиянина ;)
point3d 26 января 2018 | 21:30
Добавлять всех несогласных в санкционные списки и всех делов то. Согнутся, некуда не денутся.
Россия слаба и не может ничем ответить США. Потому что любой ответ в первую очередь будет ослаблять Россию и уничтожать ее экономику.
pravdatut 26 января 2018 | 21:32
Теперь ясно, кто помогал создавать бомбы и ракеты!
lechak 26 января 2018 | 21:36
Тама хорошо ракетки станут, такие небольшие... победы, маленькой но гордой стране...гы...гы...