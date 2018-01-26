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20:31, 26 января 2018

Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов. В частности, по его словам, наша страна не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют Штаты.

Комментарии

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ihor_syvoryj 26 января 2018 | 20:36

Ну, хорошо. не признавайте.
Тогда их распространят и на Расею.
Потом признавать будет поздно.

tour 26 января 2018 | 20:40

ihor_syvoryj:
"Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Пости как русский — пламенно и незно!
Мой папа — вождь Кореи Ким Чен Ын,
А ты — мой мама добрый, белый, снезный.
Мне нравится в России всей дусой
Трудится в воскресенье и суббота
И то, что нам кореец Вик Тор Цой
Поёт, когда нас будят на работа.
Я шлю родным в Корею свой привет,
Просу прислать немного риса. Братцы,
Нам Ким Чен Ын сказал, сто денег нет
И приказал работать и дерзаться.
Нам не дают ни денег, ни котлет,
Просу прислать покусать поскорее,
Но говорят, сто церез десять лет
Россия будет тозе как Корея.
Услысьте мой о помосси призыв,
Письмо в бутылке бросу в реку Волга.
Я — тозе Цой, и я пока сто зыв,
Но думаю, сто это тона — ненадолго…"
Орлуша

iris955 26 января 2018 | 20:43

//Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять//
Приятно читать. Одобряю.

vilingrad 26 января 2018 | 20:52

iris955: Хромой должен поддержать одноглазого.

stalin_zhiv 26 января 2018 | 21:08

//Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять//

Ну, хоть тут головы хватило. Поняли, что выполнение американских санкций против КНДР - это приговор самим себе. Все равно, что убрать последнее социалистическое препятствие на пути мирового империализма и открыть дорогу для уничтожения России.

dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:28

stalin_zhiv: Т.е. получить уже для себя еще пакет санкций за неисполнение требований мирового сообщества это , по-вашему скудоумному мнению , мудро.
Мне интересно только одно. Вы такие смелы, потому что живете хоть и плохо , но недолго или есть еще причины ?;)

sasha2011 26 января 2018 | 21:27

vilingrad:
!!!!!!!!!!
Тем более, что оба - обездоленные. В смысле - не хватает лобной доли...

evgolius7 26 января 2018 | 20:43

Ох боюсь что Северную Корею присоединят к нам....
И этих кормить надо будет....
Халявщиков много во всём мире...а не лопнет пупок у россиян от засилья таких друзей?

ex_ex 26 января 2018 | 21:22

evgolius7: Не надо бояться. Уже присоединили, долги прощаем, помогаем чем могем.

zapadnay 26 января 2018 | 20:53

ihor_syvoryj:
Не признает и не признает. Какое это имеет значение для США? Раз они приняли санкции, значит им никакого признания и не надо.

perestarok 26 января 2018 | 21:26

ihor_syvoryj: "Тогда их распространят и на Расею. "

Пока Россия будет жива и что она ни будет делать, санкции будут только увеличиваться.

grashupfer 26 января 2018 | 21:34

perestarok: Санкции - увеличиваться, а народ - нищать, голодать и вымирать. Хватит ли тебе времени, дед, чтобы вдовль нагордиться ею при этом кратком и необратимом процессе?)

kara 26 января 2018 | 20:37

Ким прислал фото бомбы?

midnightblues 26 января 2018 | 20:38

ну да-дрочить проще в закоулке

demokratia 26 января 2018 | 21:21

РФпутина на защите всех паршивых режимов

dobrodeyatel 26 января 2018 | 20:38

Дело хозяйское )) А че только замминистра иностранных дел России? Пробный выстрел?

timber_head 26 января 2018 | 20:46

dobrodeyatel: У Лаврова, видимо, понос случился. Он то, хоть и жополиз, но не совсем дурак - прекрасно понимает, к чему ведет такая политика.

grashupfer 26 января 2018 | 21:49

timber_head: Поздновато чего-то его пропоносило... Эта пилюля молчаливой скромности, увы, уже бессильна. Организм Коня заражён и обречён!)

ruki_proch 26 января 2018 | 20:48

dobrodeyatel:
У Лаврова вся семья и родственники в Штатах.
Боится под ответные меры попасть.

dobrodeyatel 26 января 2018 | 21:20

ruki_proch: Игорь Моргулов просится в февральские списки )

nina_hagen 26 января 2018 | 20:39

ха! после того, как путин-это-россию поймали за задницу с северно-корейским угольком, тогда последовало заявление заявила, что и не собирались выполнять ранее поддержанные ею санкции :)

mystar 26 января 2018 | 20:59

nina_hagen: не собирались выполнять ранее поддержанные ею санкции
_____________________________________________________________
Девушка если Вы в этом вопросе ни ухом ни рылом то не надо писать бредятину.
Есть санкции ООН, которые Россия поддерживает и есть односторонние санкции США об чем и речь.

dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:32

mystar: Если вы дурачок и не понимаете, что ваши МИДовцы вам тупо в очередной раз скармливают лапшу, то мне вас жаль. Видимо вы решили еще на пакет санкций нарваться, хи-хи;) Ох уж ваш , исконно рабсийский путь по граблям ;)

mystar 26 января 2018 | 21:49

dr_alfalcon: Вы об чем вообще?
А мне жаль Вас. В этом году Украине уже оплачивать западные кредиты пора. Еще должок на 3 ляма с процентами России. К концу года готовьтесь к дефолту свидомые.)))))

nina_hagen 26 января 2018 | 21:56

mystar:
ха! а у вас в РФ радость - гоп-дупа рассматривает эпохальныз закон - возможность разрешить населению собирать валежник, а то сейчас за это у вас, убогих, дают 2 года общего режима :)
так что, не мешкай - готовь ватник, кирзовые рукавицы и резинку из трусов вынь - пригодиться вязанку делать ;)

timber_head 26 января 2018 | 20:43

Убили двух зайцев сразу: и продемонстрировали, какие они дебилы, поощряя жирнозадого отморозка с атомной бомбой у своих границ, и, на примере того, с кем собираются дружить, ещё раз показали всему миру что Россия - диктатура, готовая на любую контру со всем миром, если верхушке это поможет сохранить власть, а никакая не демократия, готовая к сотрудничеству.

mamiluk 26 января 2018 | 20:43

Ну и кто курировал и снабжал КНДР в области ракетных технологий...Что и требовалось доказать.

opponent70 26 января 2018 | 20:44

Кремлевские "дебилы, бл..ь"!!!

mppv 26 января 2018 | 20:48

Не за горами светлый день объединения Северной и Южной Корей!
Вот и не нужно будет ББОизВ тратиться на ядерные ракеты - только перенацелят Северные ....

aleks50 Алексей Клубников 26 января 2018 | 20:49

Какая такая Россия, что не признаёт. У этой России есть фамилия - путин, тот который друг Киму и другим таким же козлам на земном шаре.

b522 26 января 2018 | 20:52

Какая пылкая любовь одного изгоя к другому.

solonko 26 января 2018 | 20:53

Между Россией и Северной Кореей так много общего! Свои же...

Какое-то странное у вас, россияне, "вставание с колен".

gyvate22 26 января 2018 | 20:59

Вчера верещали, что это не мы уголек Кима в обход санкций продаем, а сегодня верещим, что и вообще имели мы ваши санкции. Прям как малолетние воришки, застуканные за кражей трех рублей из учительского кошелька. Достойно "мировой державы".

bekipp 26 января 2018 | 21:01

Россия ничего не признаёт - пора привыкнуть.

olgkiev 26 января 2018 | 21:10

bekipp: и по опровержениям " палиться" :))

ostanovka 26 января 2018 | 21:14

bekipp: Россию никто не спрашивал. Она сама вылезла вперёд и начала кричать, чтоб никто на нее не подумал.

edun1952 26 января 2018 | 21:01

Ы последняя надежда Пу случись чего.

allexsib 26 января 2018 | 21:09

edun1952: Ын лично долбит ,из крупнокалиберного оружия, своих коррупционеров.А уж с чужими жуликами....
Вообще,сдаст на органы....или на чучела.

ostanovka 26 января 2018 | 21:17

edun1952: в 2014-м Пу подарил Ы 24 миллиарда зелёных. Об этом писала Женьминь жибао

olgkiev 26 января 2018 | 21:06

А чего уже терять то - " згорiла хата - гори сарай" :)))

demosua 26 января 2018 | 21:08

Россия, как всегда, солидарна с одиозными режимами... Поскольку и сама таковой является...

ostanovka 26 января 2018 | 21:11

Обожаю русскую абсолютную честность.
Кричали-кричали из русского посольства в сев.корее, что русские непричастны к покупке северокорейского угля, а потом развернулись на 180 градусов и прямым текстом честно сказали, что покупали и будут покупать, и продолжать нарушать решение ООН.
Признание в России по-прежнему царица доказательств.

eduard53 26 января 2018 | 21:17

На воре шапка горит ...

cukker 26 января 2018 | 21:22

правильное и нужное решение, нечего скотам подыгрывать

perestarok 26 января 2018 | 21:23

"Россия не признаёт односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет их выполнять"

И правильно.

dr_alfalcon 26 января 2018 | 21:35

perestarok: Действительно, ведь до этого было мало эффекта от санкций.
Ну подумаешь, крякнул резервный фонд, заморожена накопительная часть пенсии, первые в Европе по смертности.
Можно и еще чутка получить вписавшись за пухлика.
Видимо были правы те кто говорил, что путлер будет воевать за свои интересы до последнего россиянина ;)

point3d 26 января 2018 | 21:30

Добавлять всех несогласных в санкционные списки и всех делов то. Согнутся, некуда не денутся.
Россия слаба и не может ничем ответить США. Потому что любой ответ в первую очередь будет ослаблять Россию и уничтожать ее экономику.

pravdatut 26 января 2018 | 21:32

Теперь ясно, кто помогал создавать бомбы и ракеты!

lechak 26 января 2018 | 21:36

Тама хорошо ракетки станут, такие небольшие... победы, маленькой но гордой стране...гы...гы...

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