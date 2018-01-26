Минфин США ввел санкции в отношении россиян и компаний, причастных к поставке турбин «Сименс» в Крым
В санкционном списке фигурируют 21 гражданин России и Украины и 9 компаний. В санкционной список также попали трейдеры, которые, по данным РБК, поставляют сырье из Донбасса в Россию.
Комментарии22
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daos15 26 января 2018 | 20:39
Ай как страшно)
karlik_sbil_boing 26 января 2018 | 20:46
daos15: Ахахаха))))))))))) Браво, США!!!)))))
Эта новость смешна тем, что уже в 100500-й раз путиноиды будут истерить как обосанные коты, а реально ответить Вашингтону нечем. Так как их хозяин-карлик, ворованные активы на Закпаде ныкает и всерьез в конфронтацию с Западом никто вступать не собирается. Поорут на камеры для ватников, Жирик в Соловьином помете себе рубашку поразрывает и очередной раз утрутся.
Но Воронеж, конечно, за обидки пиндосов ответит))))))))
vavylo 26 января 2018 | 21:05
С пиндосами не забалуешь!.. И что они все так всерьез воспринимают?! ))
Йо!
pukins_1 26 января 2018 | 20:46
daos15: Ну конечно, нам не страшно - вот только "Сименс" призадумался... А, между прочим, все скоростные поезда (я уж не вспоминаю про турбоагрегаты большой мощности) - именно его производства, и как их обслуживать - знают только их специалисты. Хотя, нам по-барабану; в крайнем случае - прицепим впереди состава наш кондовый электровоз "ВЛ-80" и, хоть медленно, но дотянем, куда нужно...
vilingrad 26 января 2018 | 20:50
daos15: А ты не бойся. Это не про тебя. Это Вове зажимают балансиры.
captain_ 26 января 2018 | 20:51
Это любовь!
"Дармоеды и приспособленцы",
"крымские быдляки",
"иуды проклятые",
"шлюхи из Крыма"
- такие лестные эпитеты раздаются со стороны русских, когда крымчане поднимают вопрос о повышении и индексации им пенсий.
ЧЁТАРЖУ
ihor_syvoryj 26 января 2018 | 20:40
Если бы турбины в Крым не ввезли Расияне, то вместо них бы в Крыму появились бы НАТОвские турбины!
karlik_sbil_boing 26 января 2018 | 20:48
ihor_syvoryj: Питун: эти турбины уволились еще год назад. И вообще их можно купить в любом военторге.
captain_ 26 января 2018 | 20:55
Санкций против раши много не бывает!
Янки, жгите дальше!
solonko 26 января 2018 | 20:56
ihor_syvoryj: :)
У россиян, считай всё, если не китайское, не японское и не южно-корейское, то НАТОвское. Никакой гордости.
kara 26 января 2018 | 20:40
надо Газпрому начинать программу "газ в каждый дом" и начинать тянуть трубы по стране, что бы внутренним спросом компенсировать падение на внешнем.
antimalin 26 января 2018 | 20:41
Вашингтон всё более погружается в пучину санкций, но при этом ничего не добился.
Абсолютно НИЧЕГО!
vinibi 26 января 2018 | 20:48
antimalin: А вот и пригожинский гермафродит нарисовался хрен сотрешь!!!
antimalin 26 января 2018 | 21:04
vinibi: Ты чего это, дурень?
Не узнал Аллу Пугачеву на моей аватарке?
vinibi 26 января 2018 | 21:08
antimalin: Дурень - это вы пригожинский гермафродит с бабской аватарой - путинский поваришко именно таких нетрадиционных выродков и держит возле себя!!!
antimalin 26 января 2018 | 21:15
vinibi: Тролль, в ЧС ступай!
vinibi 26 января 2018 | 21:18
antimalin: Гермафродит,а -пригожин вас ублюдков в какое место там пользует?!
solonko 26 января 2018 | 21:05
antimalin: Остановка России в развитии и, как следствие, её деградация, конечно, не считаются.
good__world 26 января 2018 | 20:52
Опять американы подкинули России очередную подляну
Таким способом США для своего бизнеса расчищают поляну!
bekipp 26 января 2018 | 20:58
Не понимаю своего президента. Ну хочешь править вечно - не ссорься с западом. Так нет..
peresvet73 26 января 2018 | 21:10
Путина, ещё не так будут возить об пол, его наглым фейсом.
viribus_unitis 26 января 2018 | 21:52
А как радуются представители древней шумерской нации!...