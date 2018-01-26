"Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными"

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по факту проставления штампа об однополом браке в российских паспортах проводится служебная проверка. Сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что двое мужчин зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, а приехав в Россию, добились в МФЦ, чтобы им в паспортах поставили соответствующий штамп.