Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по факту проставления штампа об однополом браке в российских паспортах проводится служебная проверка. Сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.
Ранее сообщалось, что двое мужчин зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, а приехав в Россию, добились в МФЦ, чтобы им в паспортах поставили соответствующий штамп.
Комментарии16
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karlik_sbil_boing 26 января 2018 | 20:07
В России не меньше гомиков в Европе и США. Вся разница в том, что здесь педики нищие, а там при деньгах. Уровень жизни разный, однако.
soviet_spy 26 января 2018 | 20:09
karlik_sbil_boing: Ты-то хоть при деньгах?
gordy 26 января 2018 | 20:11
"Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными"
Ход конём?
sg67g 26 января 2018 | 20:28
karlik_sbil_boing:
Да ладно уж много. Эти двое, ты, изрядная часть хомячков на Эхе.. Не так чтобы уж..
physik 26 января 2018 | 20:08
Идиоты! Все. И те и другие.
soviet_spy 26 января 2018 | 20:11
physik: Те - педерасты. А эти - дебилы из МФЦ, не знающие законов...
evgolius7 26 января 2018 | 20:51
soviet_spy: Кто знает? Может в МФЦ такие же?
Или в другой конторе....куда все гомики пропали?...Было много сейчас не видно....И в Кремле гомики есть....думаешь что нет?
vedma2017 26 января 2018 | 20:12
Вот не понимаю - ведь такой "штамп" регулирует только юридически отношения между людьми.
Так - какого черта лезут к гражданам в постель и за них решают - с кем можно, с кем нельзя.
Если у обоих есть паспорта - то почему вдруг "нельзя" ??? Такая же ерунда, точнее - преступление против граждан, когда государство берется регулировать частную жизнь, в которую не имеет права соваться.
То же, что и с известным фильмом. Как бы еще и кинотеатрам не перепало от зарвавшихся "представителей государства".
jetsam 26 января 2018 | 20:22
vedma2017: все начинается с семьи. чуток допусти вольнодумство и глядь - потребуют соблюжения прав человека. конституции, страшно сказать - сменяемости и выборности власти...
так и до социализбму недалеко.
mousha 26 января 2018 | 21:09
vedma2017: Вот пусть и регулируют свою "частную" жизнь у себя дома. Нет. Эти гомики постоянно лезут на трибуну, выставляя свои отношения на всеобщее обозрение. Вот за это их били, бьют, и будут бить.
vedma2017 26 января 2018 | 21:32
mousha:
Государство и его представители не имеют права брать на себя несвойственные им полномочия.
Если им запишут что-то в паспортах, это не станет демонстрацией "своих отношений на всеобщее обозрение", ни в коей мере. Просто они смогут юридически регулировать собственные отношения. Это - личное дело, а не дело государства.
Когда такие отношения считались преступлением и имели статью в УК, тогда было другое дело, а сейчас почему нельзя ???
Трульский собор не позволяет ?
vladimir_zhopin 26 января 2018 | 20:24
Да в МВД и сами... через одного... и без без всяких отметок
budweiser23 26 января 2018 | 20:31
Конечно, это были не Володин с Желязняком.., им бы не посмели испортить "праздник"!
ostapbey 26 января 2018 | 20:32
budweiser23: тем более что ВОВК тамбовский, сама свечку держала при проверке..
Даже..
midnightblues 26 января 2018 | 20:40
Филь,а шо ты имеешь супротив Билана?/
ilja13 26 января 2018 | 21:52
Это были паспорта В.П. и Д.М??????))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))