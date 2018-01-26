Столичные власти обратились в прокуратуру в связи с призывами Навального к участию в протестной акции 28-го января
Столичные власти обратились в прокуратуру в связи с призывами Алексея Навального к участию в протестной акции 28-го января. Как сообщила «Интерфакс» представитель департамента региональной безопасности, мэрия просит вынести оппозиционному политику предостережение.
Комментарии21
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donnik_vt 26 января 2018 | 20:10
Протестная акция...
Пустопорожний популист. Политический импотент.
ura_123 26 января 2018 | 20:14
donnik_vt: Не требуйте от Путина многого.. Ну старенький,ну забывает что наобещал в далёком мае 2012.
vasilevich58 26 января 2018 | 20:31
ura_123: Сразу видно, какой Навальный "Пустопорожний популист. Политический импотент. ", по тому сколько портянок сюда пригнали!
soviet_spy 26 января 2018 | 20:14
donnik_vt: Навальный понимает, что на его "акции" никто не придет, но госдеповские баксы нужно отрабатывать...
donnik_vt 26 января 2018 | 20:32
soviet_spy:
Госдеповские баксы само собой, но плюс ещё и наивных лохов обули на пару с Волковым, открыв счет на индивидуального предпринимателя (ИП «Волков»). Молодец Лёша. Будет теперь на что отдыхать по заграницам.
vasilevich58 26 января 2018 | 20:33
soviet_spy: Что же ваш хозяин так его боится. что прокуратуру подключает подавлять конституционные права граждан?!
pacak 26 января 2018 | 21:25
vasilevich58: видать грешков много, вот и боится.
kukrynx 26 января 2018 | 20:16
donnik_vt: Твоя сильно хочет пукнуть в воду?
Пукай детка ...
karlos2010 26 января 2018 | 20:10
Геноцид многогранен.
sasass 26 января 2018 | 20:11
На конституцию надо жаловаться - Навальный тут не причем - мэрию надо призвать к ответственности за ложную жалобу.....
ura_123 26 января 2018 | 20:11
Оппозиционный политик.. Ну вот и Московские власти признали Навального политиком.
servelat 26 января 2018 | 20:15
ura_123: Это Эховские редакторы дописали....
litovec55 26 января 2018 | 20:41
ura_123: Ну вот и Московские власти
Это ЭХО так новость преподносит, но вам хохлам, что в лоб, что по лбу!
metalag 26 января 2018 | 20:15
А может просто пора посадить? Учитывая ДВА условных срока Навального.....
kukrynx 26 января 2018 | 20:19
metalag: А что, в твоей деревне тоже весь лес украл?
metalag 26 января 2018 | 20:53
kukrynx: Хуже! Навальный хочет украсть всю Россию.....
max3446 26 января 2018 | 20:17
Миньоныф, вы скажите, почему ваш хозяин ничтожества навральный нагло соврал, когда перед школотой проект постановления о школьном референдуме за окончательный приказ выдавал?
ostapbey 26 января 2018 | 20:23
max3446: ты, юрыст, рассуждай логически.
При ком РФ развалится быстрее? При Путине, или при Навальном?
Ставки примерно так МАХ 34-46..
Ты то сам на кого ставишь?
Чтоб сразу куш сорвать?
Даже!!!
gavrikoff2007 26 января 2018 | 20:24
Ососратушки?
soffiya 26 января 2018 | 20:26
Как же достали эти вырожденцы, ни за что не отвечающие, из кланово-феодальной вертикали.
sadda 26 января 2018 | 20:52
Гражданский протест это вполне законный метод давления на власть, мирные акции разрешены Конституцией. Но у нас как всегда чинуши превыше всего.