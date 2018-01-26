Спортсменам из России на Олимпиаде в Пхенчхане рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага..

Спортсменам и их сопровождающим из России на Олимпиаде в Пхенчхане рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, эмблем и символов, а также от исполнения национального гимна. Соответствующее правило издал Международный олимпийский комитет. При этом, например, флаг можно вывешивать в спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного одобрения МОК. В случае нарушения правил российские спортсмены могут быть отлучены от Олимпиады-2018.

Ранее сообщалось, что МОК разрешить нашим болельщикам использовать национальный флаг.