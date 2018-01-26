Спортсменам из России на Олимпиаде в Пхенчхане рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага
Спортсменам и их сопровождающим из России на Олимпиаде в Пхенчхане рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, эмблем и символов, а также от исполнения национального гимна. Соответствующее правило издал Международный олимпийский комитет. При этом, например, флаг можно вывешивать в спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного одобрения МОК. В случае нарушения правил российские спортсмены могут быть отлучены от Олимпиады-2018.
Ранее сообщалось, что МОК разрешить нашим болельщикам использовать национальный флаг.
Комментарии22
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soviet_spy 26 января 2018 | 20:07
Спортсменам из России нужно воздержаться от посещения этой псевдоолимпиады...
kriimsdyk 26 января 2018 | 20:16
soviet_spy: сам-то пробежишь хоть стометровку?
idruker 26 января 2018 | 20:19
soviet_spy: Не получится. Эту горькую чашу придется выпить до дна. И еще будут стоять над душой и проверять как ты ее пьешь. Чтобы потом никогда не говорил, что поднялся с колен.
rsilk 26 января 2018 | 20:24
soviet_spy: у вовы все- те зеленые человечки, то - танки без опозновательных знаков, солдаты без лычек, сборная без флага,
evgolius7 26 января 2018 | 20:28
Спортсменам из России на Олимпиаде в Пхенчхане рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага..
А то и морду могут набить.....
b522 26 января 2018 | 20:59
rsilk: Респект!
vilingrad 26 января 2018 | 20:57
soviet_spy: То есть в туалете вывешивать можно. Даже генерал Власов почувствовал бы себя оскорбленным. Но не чекисты из Кремля:)
piter_ug 26 января 2018 | 20:11
//рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага...//
Потому что международная репутация нынче у России поганенькая.
И что прискорбно, эта репутация не имеет тенденции к подъёму.
А вот наоборот, к дальнейшему падению - тут дна нет.
gosan 26 января 2018 | 20:18
Козлы и обезьяны. Чтобы поняли русофобы-это про МОК.
metulag 26 января 2018 | 20:27
gosan: Как здорово. Сначала нагадить, а потом обвинить тех, кто поймал тебя за руку и наказал.
гадить не надо было, и не было бы наказания.
А сейчас российских спортсменов на Олимпиаде нет.
есть приглашенные спортсмены из России. Приглашенным флаги не положены.
canary 26 января 2018 | 20:42
gosan: а что, допинги советуешь разрешить?
b522 26 января 2018 | 21:01
gosan: Козел и обезьяна в одном флаконе! Это тебе за свинячанье в Украине. Встал с карачек, говоришь? И под смех всего мира запрыгнул на пальму?
german1st 26 января 2018 | 20:22
Запрет на выступления спортсменов под национальным флагом, это явный перебор.
МОК бюрократ он и есть бюрократ, и как всякий бюрократ объяснит почему это правильно
alo0000 26 января 2018 | 20:26
Назначить Навального главным консультантом по вопросам запретов на демонстрацию в Пхенчхане. А Мутко - к нему переводчиком.
vilingrad 26 января 2018 | 21:02
alo0000: Во будет потеха, если русские кхловские хоккеисты вдруг обыграют датских и швейцарских любителей и возьмут шоколадные медали в золотой фольге! Что поднимать между канадским и американским флагами? Радужный флажок?:)
sasass 26 января 2018 | 20:27
Российских спортсменов совсем в рабов превратили, только в кандалы их не заковали....
canary 26 января 2018 | 20:44
sasass: жалко их? пусть спасибо скажут своим сотоварищам, попавшимся на допинге.
apolosha 26 января 2018 | 20:30
Все равно выпендрятся)))
belovnikita 26 января 2018 | 21:01
власовский флажок в трубочку, и в укромное местечко его сунуть))
vladimirbelarus 26 января 2018 | 21:07
Да, так и надо учить российскую власть, как пакостного щенка, носов в его же говно. Нагадили и ещё радовались этому.
Теперь глаза в пол и ходить по стенке, в приличные дома русских не пускать! Вилки не давать, ложки потом пересчитывать. В туалет выводить только на улицу, как они и привыкли.
gaodao 26 января 2018 | 21:12
МОК своего добился. Олимпиада уже мало кого интересует в России, кроме фанатов....
snikkersnepper 26 января 2018 | 21:34
1896 год. Пьер де Кубертен возрождает Олимпийские Игры для продвижения идеалов гуманизма и мирного сотрудничества.
2018 год. Международный олимпийский комитет учреждает специальную комисиию для проверки соцсетей спортсменов на предмет смайликов с российским флагом (не шутка).
Очень зря астероид мимо пролетел...