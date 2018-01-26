В России утвердили программу по переселению соотечественников из-за рубежа в Воронеж
Правительство утвердило программу помощи россиянам, которые проживают за рубежом, по добровольному переселению в Воронежскую область. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров, сообщает Новая газета.
«Реализация подпрограммы позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников», — утверждается в документе.
По задумке правительства, это поможет привлечь высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих «по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».
Комментарии21
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avp235 26 января 2018 | 09:07
Какое коварство! Переселят в Воронеж, а потом разбомбят.
pukins_1 26 января 2018 | 09:12
avp235: Достебались со своим "Разбомбим Воронеж, разбомбим Воронеж!" - теперь оттуда весь народ разбежался, даже работать некому...
antiboh 26 января 2018 | 09:33
pukins_1: А чё только Воронеж,почитай все области "разбомбили",кроме Москвы и ХМАО..
serjo1977 26 января 2018 | 09:20
avp235: ...и кирдык изменникам!!! :-)))
nina_hagen 26 января 2018 | 09:31
serjo1977:
\\\это поможет привлечь высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих «по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».\\\
aaah! я пацталом от смеху :D и сколько денег будут получать высококвалифицированные специалисты в РФ? неужели $8 в час? $8 х 8 часов х 22 дня = $1408 х 60 р.= 84.480 р. в месяц?
ога 2 раза :) а 15.000 р. в месяц не хотят специалисты получить и заплатить из них около 6.000 р. за ЖКХ и прочие российские радости? зато на остальные 9.000 р - гуляй-не-хочу :)
nile999 26 января 2018 | 09:09
смотрю и вижу, что уже очередь выстроилась..
djuga 26 января 2018 | 09:10
И что будут делать в Воронежской области "высококвалифицированные специалисты"?
Пристойной работы по специальности нет, зарплаты нищенские...
vasyakirin 26 января 2018 | 09:15
djuga: будут греться паяльной лампой.....
neyexo 26 января 2018 | 09:26
djuga: было время, когда этих специалистов (их родителей) вы манивали на национальные окраины под обещание устройства. И действительно давали квартиры, должности. Но в метрополии тоже давали, но надо было побороться. И чем это закончилось.
sasass 26 января 2018 | 09:12
Чтобы их потом разбомбить ,что ли...)))
ha12raz 26 января 2018 | 09:13
Рубеж то, надо понимать, в Средней Азии находится ?
А также в Чичнею
trekhgorny 26 января 2018 | 09:17
Это анекдот, нет!?
apels 26 января 2018 | 09:17
Хороший выбор)
pavvlad 26 января 2018 | 09:18
"позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников - высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих"
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День начинается с прекрасной шутки! Доброе утро, страна!
midnightblues 26 января 2018 | 09:26
pavvlad: Ага-очередь выстроилась в Париже и ЛА
Все торопятся-и мужей местных тащат
orwellianoptimist 26 января 2018 | 09:20
Ура, завтра пойду на свою Американскую работу и плюну начальнику в лицо!! Надеюсь еще остались места для расселения... Обождите, мужики, я с вами!
sim202_ 26 января 2018 | 09:22
Для них в области будет создано 25 млн новых
высокотехнологичных рабочих мест.
Прямо сразу после самопереназначения путина...
andrang2 26 января 2018 | 09:28
У них же у всех иностранное финансирование, значит они "иностранные агенты".
Колючую проволоку в Воронеже уже приготовили?
kapitankolbaskin 26 января 2018 | 09:29
Так шо дети железняков лавровых приедут прям в Воронеж ?!
vaka257 26 января 2018 | 09:29
Уничтожено было: в Гражданскую войну – 18 млн; коллективизация, раскулачивание, голод – 22 млн. Репрессии 1935-41 гг.- 19 млн; война – 32 млн. Репрессировано с 1941 по 1953 гг.-9 млн.
Нагибин. Дневник....
hrenvam 26 января 2018 | 09:30
Очень сомневаюсь насчет соотечественников, но для реализации программы будет создано несколько вкусных чиновничьих мест...