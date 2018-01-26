В Чечне сегодня открывается горнолыжный курорт «Ведучи»
Глава республики Рамзан Кадыров полагает, что этот проект привлечет туристов со всего мира.
В рамках церемонии открытия первого в Чечне горнолыжного курорта, запланированы запуск канатной дороги и экскурсионного спуска, а также показательные выступления профессиональных лыжников и сноубордистов. Гостям также пообещали мастер-классы, выступления национальных ансамблей, световое шоу и салют.
В первый год работы курорта для привлечения горнолыжников будет снижена цена однодневного ски-пасса, — отмечает агентство ТАСС.
Комментарии12
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oldpartizan 26 января 2018 | 09:05
пушков приедет на открытие?
michael81 26 января 2018 | 09:08
Здорово! Надо будет туда съездить покататься)
vinibi 26 января 2018 | 09:11
michael81: Сколько же еще в России номерных мазохистов то???
from_russia_with_boyaryshnik 26 января 2018 | 09:13
Покажите хотя бы одного россиянина в здравом уме, который готов поехать туда ;)))
avp235 26 января 2018 | 09:14
Неужели кто-нибудь клюнет? Ведь там абреки стоят в очередь, чтобы похитить первого приехавшего с целью выкупа.
vasyakirin 26 января 2018 | 09:28
avp235: вообще то Чечня в американском списке под номером 4, т. е. область посещение которой очень опасно,
ha12raz 26 января 2018 | 09:15
Ну этих, туристов, в хиджабах да чалмах.
.
cozy 26 января 2018 | 09:17
а почему какое-то a-la итальянское название, а не "Ахмат" или "Джихад"?
mwxp 26 января 2018 | 09:19
А это не является оскорблением чувств верующих? Ведь, это прямое копирование развлечений "проклятой гейропы".
vise1 26 января 2018 | 09:20
Ски-пасс , Аллах Акбар !
:)
olenenok_zed 26 января 2018 | 09:22
больше позитива олененки :)
ulagai 26 января 2018 | 09:32
Ну на двух горнолыжников можно расчитывать.Их фамилии мы знаем.Плюс их охрана(рыбаки,прихожане,работяги,студенты)