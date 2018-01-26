В Чечне сегодня открывается горнолыжный курорт «Ведучи»

Глава республики Рамзан Кадыров полагает, что этот проект привлечет туристов со всего мира.

В рамках церемонии открытия первого в Чечне горнолыжного курорта, запланированы запуск канатной дороги и экскурсионного спуска, а также показательные выступления профессиональных лыжников и сноубордистов. Гостям также пообещали мастер-классы, выступления национальных ансамблей, световое шоу и салют.

В первый год работы курорта для привлечения горнолыжников будет снижена цена однодневного ски-пасса, — отмечает агентство ТАСС.