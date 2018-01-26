На Украине к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе
На Украине к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Виктора Агеева, задержанного в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. Его называют военнослужащим российской армии и обвиняют в работе на сепаратистские группировки, которые Киев считает террористическими организациями.
Новоайдарский суд Луганской области признал двадцатидвухлетнего выходца из Алтайского Края террористом и посчитал его вину полностью доказанной. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Виктор Чевгуз. Он обещал обжаловать решение суда, назвав квалификацию обвинения ошибочной, а наказание чрезмерно суровым. Агеев был задержан в районе Луганска в июне прошлого года. В Киеве его назвали российским контрактником, на этом настаивал и сам Агеев. В Москве утверждают, что он уволился со службы перед поездкой в Донбасс. Мать россиянина просила освободить сына, например, в рамках обмена пленными. Агеев, в свою очередь, отмечал, что опасается возвращаться домой из-за слухов о судьбе другого задержанного в Донбассе россиянина Евгения Ерофеева. Его, якобы, убили на родине за слова о российских военных на востоке Украины. Защита Агеева заявляла о намерении просить президента Украины о помиловании.
В самопровозглашенной Луганской республике называли Агеева своим добровольцем и включили его в списки для обмена пленными.
Комментарии27
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post_v 26 января 2018 | 09:03
если, например, "ефрейтор" Агеев на Украине осужден в качестве международного террориста, то сможет ли его мать по-прежнему преподавать в школе?
Пока никто - ни сам "ефрейтор" Агеев, ни его мать, ни журналисты не озвучили такого возможного поворота событий.
ruki_proch 26 января 2018 | 09:15
post_v: осужден в качестве международного террориста, то сможет ли его мать по-прежнему преподавать в школе?
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Слушай, у нас международные террористы, устроившие радиоактивный теракт в Лондоне, в Госдуме заседают. Что там школа....
protiv777 26 января 2018 | 09:22
ruki_proch: И много людей пострадало при этом теракте?
ura_123 26 января 2018 | 09:24
protiv777: Как минимум один,причём фатально.
Ты вопрос луговому и (или) ковтуну задай.
post_v 26 января 2018 | 09:23
ruki_proch:
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"Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют"
(И.А.Крылов. Переработка басни Лафонтена "Ворон, желающий подражать Орлу", сюжет которой восходит к басне Эзопа "Соя и Пастух")
serjo1977 26 января 2018 | 09:15
post_v: то сможет ли его мать по-прежнему преподавать в школе?
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Ну, конечно сможет! А почему нет? Агеев же не участвовал в митингах Навального. Он всего-навсего наёмный убийца...
ostapbey 26 января 2018 | 09:18
serjo1977: а если он слово "ВОРЫ" топтал на снегу перед отправкой на фронт??
nina_hagen 26 января 2018 | 09:16
post_v:
\\\Агеев, в свою очередь, отмечал, что опасается возвращаться домой из-за слухов о судьбе другого задержанного в Донбассе россиянина Евгения Ерофеева. Его, якобы, убили на родине за слова о российских военных на востоке Украины\\\
Ja! поскольку там "егонет", то и просить за него никто не будет - надо соответствовать, вот Евгений Ерофеев говорил о российских военных в Украине и его не стало - полное соответствие официальным утверждениям - "егонет"
nelibermot15 26 января 2018 | 09:17
post_v: как он может быть террористом, если даже сами власти Украины не считают ЛНР террористической организацией?
ostapbey 26 января 2018 | 09:23
nelibermot15: А причем тут ЛНР к Росси йской Федерации??
Вот Федерацию и считают.
Даже..
nina_hagen 26 января 2018 | 09:33
ostapbey:
ха! идиот nelibermot15 знает, что он у меня в игноре, но тупо продолжает меня комментировать :) ну, тупо-ой!
nic60 26 января 2018 | 09:24
nelibermot15: На России в Крыму украинского режисера Олега Сенцова приговорили за ТЕРРОРИЗМ к 20 годам тюрьмы...
А как он может быть террористом еслм сами власти России ни Крым ни Украину не считают террорестической организацией?
ura_123 26 января 2018 | 09:28
nelibermot15: Алтайский край это разве ОРДЛО ?
basel812 26 января 2018 | 09:10
А ведь парень хотел на погашение кредитов заработать, убивая людей в соседней стране. За 10 лет набежит, теперь. Как думаете, родные российские банки войдут в положение, простят "герою"?
ostapbey 26 января 2018 | 09:15
basel812: Ха!!!! российские банки простят..Вершки и корешки.
Уже и потные лапки потирают, чтоб не потерять навар с корешками..
Даже..
ruki_proch 26 января 2018 | 09:17
basel812: За 10 лет набежит, теперь. Как думаете, родные российские банки войдут в положение
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Думаю, парню теперь точно не стоит на родину возвращаться.
Если в военкомате не пристрелят, то коллекторы забьют.
ulagai 26 января 2018 | 09:24
ruki_proch: Боятся надо не коллекторов,функции которых-"любить "мозги,а государство.
ura_123 26 января 2018 | 09:22
basel812: Повезло что живой.. В отличии от Санька Житинёва из Орска,поехавшего в Украину отрабатывать кредиты и найденного возле сгоревшего танка сепаратистов украинскими военными.
Эти самые украинские военные около года пытались передать тушку в Орск,вот только останки "героя" на малой родине никому не нужны были...
ostapbey 26 января 2018 | 09:10
Может его в клетке возить для опознания? Или признания.
Не дева Мария его рожала же непорочно??
Чтоб его личные вещи отдать с портянками.
Даже
ura_123 26 января 2018 | 09:14
ostapbey: Личные вещи отдать портянкам,пусть фапают)))
Даже.
serjo1977 26 января 2018 | 09:17
Ждём освобождения из плена Сенцова!
protiv777 26 января 2018 | 09:18
Смешно, в первобытном обществе есть суд. Вы еще скажите, что там есть прокурор с юридическим образованием.
И прекратите писать "на Украине"! Ну что вы в самом деле? Хохлобесы могут осерчать на Эхо Москвы и уйти отсюда, а это как ни как половина местных завсегдатаев.
igorkot__1 26 января 2018 | 09:24
protiv777: А чо быдлобес, пердачок то у тебя подгорел от этой новости.)))))))))
ura_123 26 января 2018 | 09:30
protiv777: Ну у вас эти суды и в вашем обществе ещё и носят названия,типа "Басманного".
nic60 26 января 2018 | 09:30
protiv777: Гораздо смешнее , что в "цивиллизованой России"-нет больше ни суда ни конституции а ее образованные и интеллигентные граждане(идиоты в обыденной жизни)-могут писать про граждан соседней страны"первобыдтное общество и хохлобесы"..
Думаю понятно теперь какое общество более "первобытно и бесится" от собственной ненависти ко всему миру
serjo1977 26 января 2018 | 09:33
protiv777: Смешно, в первобытном обществе есть суд. Вы еще скажите, что там есть прокурор с юридическим образованием.
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А мы с тобой и не спорим! Конечно, ни суда, ни прокуратуры в России давно нет!
dekadik 26 января 2018 | 09:22
Если бы этот парень получал столько сколько получают рабочие на заводе BMW, вряд ли бы он стал проводить свой "отпуск" в Луганьске.