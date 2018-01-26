На Украине к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе

На Украине к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Виктора Агеева, задержанного в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. Его называют военнослужащим российской армии и обвиняют в работе на сепаратистские группировки, которые Киев считает террористическими организациями.

Новоайдарский суд Луганской области признал двадцатидвухлетнего выходца из Алтайского Края террористом и посчитал его вину полностью доказанной. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Виктор Чевгуз. Он обещал обжаловать решение суда, назвав квалификацию обвинения ошибочной, а наказание чрезмерно суровым. Агеев был задержан в районе Луганска в июне прошлого года. В Киеве его назвали российским контрактником, на этом настаивал и сам Агеев. В Москве утверждают, что он уволился со службы перед поездкой в Донбасс. Мать россиянина просила освободить сына, например, в рамках обмена пленными. Агеев, в свою очередь, отмечал, что опасается возвращаться домой из-за слухов о судьбе другого задержанного в Донбассе россиянина Евгения Ерофеева. Его, якобы, убили на родине за слова о российских военных на востоке Украины. Защита Агеева заявляла о намерении просить президента Украины о помиловании.

В самопровозглашенной Луганской республике называли Агеева своим добровольцем и включили его в списки для обмена пленными.