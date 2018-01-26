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09:01, 26 января 2018

На Украине к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе

На Украине к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Виктора Агеева, задержанного в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. Его называют военнослужащим российской армии и обвиняют в работе на сепаратистские группировки, которые Киев считает террористическими организациями.

Новоайдарский суд Луганской области признал двадцатидвухлетнего выходца из Алтайского Края террористом и посчитал его вину полностью доказанной. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Виктор Чевгуз. Он обещал обжаловать решение суда, назвав квалификацию обвинения ошибочной, а наказание чрезмерно суровым. Агеев был задержан в районе Луганска в июне прошлого года. В Киеве его назвали российским контрактником, на этом настаивал и сам Агеев. В Москве утверждают, что он уволился со службы перед поездкой в Донбасс. Мать россиянина просила освободить сына, например, в рамках обмена пленными. Агеев, в свою очередь, отмечал, что опасается возвращаться домой из-за слухов о судьбе другого задержанного в Донбассе россиянина Евгения Ерофеева. Его, якобы, убили на родине за слова о российских военных на востоке Украины. Защита Агеева заявляла о намерении просить президента Украины о помиловании.

В самопровозглашенной Луганской республике называли Агеева своим добровольцем и включили его в списки для обмена пленными.

Комментарии

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post_v 26 января 2018 | 09:03

если, например, "ефрейтор" Агеев на Украине осужден в качестве международного террориста, то сможет ли его мать по-прежнему преподавать в школе?
Пока никто - ни сам "ефрейтор" Агеев, ни его мать, ни журналисты не озвучили такого возможного поворота событий.

ruki_proch 26 января 2018 | 09:15

post_v: осужден в качестве международного террориста, то сможет ли его мать по-прежнему преподавать в школе?
------------
Слушай, у нас международные террористы, устроившие радиоактивный теракт в Лондоне, в Госдуме заседают. Что там школа....

protiv777 26 января 2018 | 09:22

ruki_proch: И много людей пострадало при этом теракте?

ura_123 26 января 2018 | 09:24

protiv777: Как минимум один,причём фатально.
Ты вопрос луговому и (или) ковтуну задай.

post_v 26 января 2018 | 09:23

ruki_proch:
===============

"Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют"

(И.А.Крылов. Переработка басни Лафонтена "Ворон, желающий подражать Орлу", сюжет которой восходит к басне Эзопа "Соя и Пастух")

serjo1977 26 января 2018 | 09:15

post_v: то сможет ли его мать по-прежнему преподавать в школе?
===
Ну, конечно сможет! А почему нет? Агеев же не участвовал в митингах Навального. Он всего-навсего наёмный убийца...

ostapbey 26 января 2018 | 09:18

serjo1977: а если он слово "ВОРЫ" топтал на снегу перед отправкой на фронт??

nina_hagen 26 января 2018 | 09:16

post_v:
\\\Агеев, в свою очередь, отмечал, что опасается возвращаться домой из-за слухов о судьбе другого задержанного в Донбассе россиянина Евгения Ерофеева. Его, якобы, убили на родине за слова о российских военных на востоке Украины\\\

Ja! поскольку там "егонет", то и просить за него никто не будет - надо соответствовать, вот Евгений Ерофеев говорил о российских военных в Украине и его не стало - полное соответствие официальным утверждениям - "егонет"

nelibermot15 26 января 2018 | 09:17

post_v: как он может быть террористом, если даже сами власти Украины не считают ЛНР террористической организацией?

ostapbey 26 января 2018 | 09:23

nelibermot15: А причем тут ЛНР к Росси йской Федерации??
Вот Федерацию и считают.
Даже..

nina_hagen 26 января 2018 | 09:33

ostapbey:
ха! идиот nelibermot15 знает, что он у меня в игноре, но тупо продолжает меня комментировать :) ну, тупо-ой!

nic60 26 января 2018 | 09:24

nelibermot15: На России в Крыму украинского режисера Олега Сенцова приговорили за ТЕРРОРИЗМ к 20 годам тюрьмы...
А как он может быть террористом еслм сами власти России ни Крым ни Украину не считают террорестической организацией?

ura_123 26 января 2018 | 09:28

nelibermot15: Алтайский край это разве ОРДЛО ?

basel812 26 января 2018 | 09:10

А ведь парень хотел на погашение кредитов заработать, убивая людей в соседней стране. За 10 лет набежит, теперь. Как думаете, родные российские банки войдут в положение, простят "герою"?

ostapbey 26 января 2018 | 09:15

basel812: Ха!!!! российские банки простят..Вершки и корешки.
Уже и потные лапки потирают, чтоб не потерять навар с корешками..
Даже..

ruki_proch 26 января 2018 | 09:17

basel812: За 10 лет набежит, теперь. Как думаете, родные российские банки войдут в положение
------------
Думаю, парню теперь точно не стоит на родину возвращаться.
Если в военкомате не пристрелят, то коллекторы забьют.

ulagai 26 января 2018 | 09:24

ruki_proch: Боятся надо не коллекторов,функции которых-"любить "мозги,а государство.

ura_123 26 января 2018 | 09:22

basel812: Повезло что живой.. В отличии от Санька Житинёва из Орска,поехавшего в Украину отрабатывать кредиты и найденного возле сгоревшего танка сепаратистов украинскими военными.
Эти самые украинские военные около года пытались передать тушку в Орск,вот только останки "героя" на малой родине никому не нужны были...

ostapbey 26 января 2018 | 09:10

Может его в клетке возить для опознания? Или признания.
Не дева Мария его рожала же непорочно??
Чтоб его личные вещи отдать с портянками.
Даже

ura_123 26 января 2018 | 09:14

ostapbey: Личные вещи отдать портянкам,пусть фапают)))
Даже.

(комментарий скрыт)

serjo1977 26 января 2018 | 09:17

Ждём освобождения из плена Сенцова!

(комментарий скрыт)

protiv777 26 января 2018 | 09:18

Смешно, в первобытном обществе есть суд. Вы еще скажите, что там есть прокурор с юридическим образованием.
И прекратите писать "на Украине"! Ну что вы в самом деле? Хохлобесы могут осерчать на Эхо Москвы и уйти отсюда, а это как ни как половина местных завсегдатаев.

igorkot__1 26 января 2018 | 09:24

protiv777: А чо быдлобес, пердачок то у тебя подгорел от этой новости.)))))))))

ura_123 26 января 2018 | 09:30

protiv777: Ну у вас эти суды и в вашем обществе ещё и носят названия,типа "Басманного".

nic60 26 января 2018 | 09:30

protiv777: Гораздо смешнее , что в "цивиллизованой России"-нет больше ни суда ни конституции а ее образованные и интеллигентные граждане(идиоты в обыденной жизни)-могут писать про граждан соседней страны"первобыдтное общество и хохлобесы"..
Думаю понятно теперь какое общество более "первобытно и бесится" от собственной ненависти ко всему миру

serjo1977 26 января 2018 | 09:33

protiv777: Смешно, в первобытном обществе есть суд. Вы еще скажите, что там есть прокурор с юридическим образованием.
===
А мы с тобой и не спорим! Конечно, ни суда, ни прокуратуры в России давно нет!

dekadik 26 января 2018 | 09:22

Если бы этот парень получал столько сколько получают рабочие на заводе BMW, вряд ли бы он стал проводить свой "отпуск" в Луганьске.

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