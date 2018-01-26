Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня с последним словом...

Заседание начнется в Пресненском суде Москвы в час дня. Белых предложит изложить свое отношение к предъявленному обвинению и представленным доказательствам, после чего судья Татьяна Васюченко удалится для вынесения приговора, который, как ожидается, будет оглашен 31-го января.

Никите Белых грозит 10 лет колонии строгого режима. Об этом ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Никиту Белых обвиняют в получении взятки. Своей вины он не признает.