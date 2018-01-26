Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня с последним словом
Заседание начнется в Пресненском суде Москвы в час дня. Белых предложит изложить свое отношение к предъявленному обвинению и представленным доказательствам, после чего судья Татьяна Васюченко удалится для вынесения приговора, который, как ожидается, будет оглашен 31-го января.
Никите Белых грозит 10 лет колонии строгого режима. Об этом ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Никиту Белых обвиняют в получении взятки. Своей вины он не признает.
Комментарии7
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daos15 26 января 2018 | 09:04
Посодят! А ты не воруй )
patrik41 26 января 2018 | 09:08
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня с последним словом...
Никита Белых, конечно, виноват, но он не виноват! Он брал взятки и тратил все деньги на благотворительность, прямо как девушка Робин Гуд, которая у богатых брала, бедным - давала.
nanary 26 января 2018 | 09:11
patrik41: На храмы брал, а какой борец с коррупцией был.
yrich040 26 января 2018 | 09:11
Никитке надо не гордыню свою показывать,а просить прощения у людей,которых он обманул,которые ,как Венедиктов поставили свою репутацию и просчитались!
Только раскаяние облегчит его судьбу и разрешит отмечать медовый месяц вместе с молодой женой!
liberal_vulgaris 26 января 2018 | 09:07
Ничего, скоро к белыху отправят его сообщника по кировским делам по фамилии навальный и срок пойдет быстрее. Будет с кем почифирить и в нардишки сыграть :)
sasass 26 января 2018 | 09:15
Может и концы отдать - уже довели к концу....
konformist 26 января 2018 | 09:18
можно и условно осудить, но при этом конфисковать ВСЁ!!! Не только у него лично, но и у всей родни!!! Т.е. - до нитки !!