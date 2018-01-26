Крупнейший производитель презервативов в мире, компания «Карекс», планирует вдвое сократить затраты на рабочую силу
Крупнейший производитель презервативов в мире, малазийская компания «Карекс», планирует вдвое сократить затраты на рабочую силу. Об этом сообщает агентство Блумберг. В руководстве компании пояснили, что это связано с автоматизацией производства.
Комментарии8
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ksp_49 26 января 2018 | 08:51
Ничего иного и не ожидалось пока в Кремле плешивая крыса.
serjo1977 26 января 2018 | 09:03
ksp_49: О! Вас теперь автоматизированно производить будут? Поздравляю! :-))
stagla 26 января 2018 | 09:26
ksp_49:
Дыа!
Я зашел поглазеть каменты к этой новости. Интересно было - как же либерасты отреагируют.
Либерасты не подкачали.
Или ты с Украины, и веришь что ничего в мире не делается без решения из Кремля? Начиная с выборов президентов США и Франции, и заканчивая производством в Малазии?
epynda 26 января 2018 | 08:53
"Рабочая сила" это кто ????
Испытатели презервативов, потребители презервативов или изготовители их ???
maphusail 26 января 2018 | 08:58
epynda:
Видимо, это сила эрекции
В аптеке молодой человек предъявляет претензии продавщице: - девушка, презервативы, которые вы продаёте - рвутся, а дед из-за его плеча: - да, да, гнутся...
sladesibir 26 января 2018 | 08:55
Лучше вдвое сократить затраты на секс.
vladimir_zhopin 26 января 2018 | 08:59
Если у кого-то недостача гандонов, обратитесь в Государственную Думу - в ней каждый первый....
sg67g 26 января 2018 | 09:15
А раньше их что, вручную выдували?
ЗЫ В СССР презервативы проверял электроник.. )))