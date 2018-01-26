В Саратовской области задержали четверых подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского
Об этом говорится на сайте регионального управления МВД. Согласно этим данным, накануне вечером неизвестные напали на сотрудника полиции, ранили его, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. Пострадавшему полицейскому оказали первую помощь на месте.
Комментарии1
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ha12raz 26 января 2018 | 09:18
Может наоборот......просто не справился .?
Саратовский рэмбо.