В Саратовской области задержали четверых подозреваемых в  вооруженном нападении на полицейского

Об этом говорится на сайте регионального управления МВД. Согласно этим данным, накануне вечером неизвестные напали на сотрудника полиции, ранили его, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. Пострадавшему полицейскому оказали первую помощь на месте.