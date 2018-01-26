На поиски экипажа судна «Восток» в Японском море направляют дополнительные силы
Так, к операции подключился самолет морской авиации АН-26 с аварийно-спасательной группой на борту.
Рыболовное судно с экипажем из более чем 20 человек пропало накануне. Попытки выйти на связь с «Востоком» не принесли результата.
Комментарии1
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sasass 26 января 2018 | 09:19
Почему ,интересно , направили только на третий день , в Библии так написано , что ли....