Владимир Путин проверит работу временно исполняющих обязанности глав Красноярского края и Новосибирской области
Владимир Путин собирается проверить работу временно исполняющих обязанности глав Красноярского края и Новосибирской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Александр Усс стал временным руководителем Красноярского края в сентябре прошлого года, Андрей Травников занял аналогичный пост в Новосибирской области в октябре. Выборы руководителей этих регионов должны пройти 10 сентября.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 26 января 2018 | 08:49
Заодно новые виолончели приобретёт.
platonnekafrin 26 января 2018 | 08:54
Скатился.
aleksandr39 26 января 2018 | 09:09
В США губернатор послал бы президента куда по дальше .