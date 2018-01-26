Владимир Путин проверит работу временно исполняющих обязанности глав Красноярского края и Новосибирской области

Владимир Путин собирается проверить работу временно исполняющих обязанности глав Красноярского края и Новосибирской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Александр Усс стал временным руководителем Красноярского края в сентябре прошлого года, Андрей Травников занял аналогичный пост в Новосибирской области в октябре. Выборы руководителей этих регионов должны пройти 10 сентября.