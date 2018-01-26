В Тамбовской области действует система, принуждающая работников бюджетной сферы агитировать за Владимира Путина
Так утверждают в движении «В защиту прав избирателей «Голос». Согласно этим данным, в систему оказались вовлечены сотрудники районных администраций, работники школ, члены участковых избирательных комиссий, — не менее 200 человек.
В «Голосе» утверждают, что система поощряется на уровне губернатора.
Комментарии24
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from_russia_with_boyaryshnik 26 января 2018 | 08:49
Лизание сапога хозяина всегда на руси было почётно и уважительно в среде биомассы . А те кто против - иностранные агенты и внутренние враги :)
patrik41 26 января 2018 | 08:52
В Тамбовской области действует система, принуждающая работников бюджетной сферы агитировать за Владимира Путина...
Это либеральное враньё иностранных агентов - никакая система не работает на выборах, когда человек заходит в кабинку для голосования, даже наоборот, любая система принуждения приведёт к обратному эффекту и протестному голосованию.
ruki_proch 26 января 2018 | 08:55
patrik41: никакая система не работает на выборах, когда человек заходит
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Одиннадцатирублевым шлюхам дали приказ оправдывать "выборы".
Не имеет никакого смысла, что там человек в кабинке делает - те самые бюджетники потом переписывают протоколы под спущенные из АП цифры.
А вся эта предвыборная возня нужна только чтобы сделать вид "нормальных выборов" - дескать, вон у нас какая кампания широкая шла, как много за Путина агитировали. Ну что вы удивляется, что у него 146%....
protiv777 26 января 2018 | 09:12
ruki_proch: Да, да переписывают протоколы. И если бы не кровавый режим, то допустили бы Навального и он набрал бы 86%. Верю, верю белоленточной шлюхе. Вас миллионы и мы еще наплачемся.
ruki_proch 26 января 2018 | 09:20
protiv777: допустили бы Навального и он набрал бы 86%
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Вряд ли. Вышел бы во второй тур с 30-ю процентами.
и мы еще наплачемся.
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Наплачетесь, это верно.
Сколько у вас сейчас официально нищих в стране? 26 миллионов? Будет 50-60.
Много поводов для радости?
protiv777 26 января 2018 | 09:24
ruki_proch: У вас?
serjo1977 26 января 2018 | 08:56
patrik41: Слышишь, свистобол, ты мне-то, тамбовчанину, будешь рассказывать? Эта система ЕСТЬ! Единственное, чего я не могу понять - почему об этом рассказали только сейчас? Подобная практика действует там КАК МИНИМУМ с 2006 г.
ivfn 26 января 2018 | 09:01
serjo1977:
В «Голосе» утверждают,//
Так "Голос "то вроде запрещен в РФ или же...
Так же и у вас шизохрень какая то. ДОКУМЕНТЫ где?
Опять же как говорил самый великий и любимый СТАЛИН "Критикуешь ---предлагай""""
protiv777 26 января 2018 | 09:14
serjo1977: И тебе крысенышь охотно верю.
vilingrad 26 января 2018 | 09:23
patrik41: Господа, печальное событие! Патрик умер! Подхвативший знамя почившего проявляет себя гнилым интеллигентом. Где мат-перемат с анатомическими подробностями? Где проклятия по поводу любой нации, чем-то не угодившей нашему герою? Гнусные замечания фашистского толка?! Где неадекватный визг и вой в адрес оппонентов? Патрик сдох- да здравствует тишина:)
gvs 26 января 2018 | 08:52
Фюрер объявил тотальную мобилизацию )))
nina_hagen 26 января 2018 | 08:55
gvs:
\\\система поощряется на уровне губернатора\\\
ха! если губер не обеспечит "правильное" голосование, то не быть ему губером или ещё что похуже получит - уголовное дело, например :) бздятЪ
headhunter_ 26 января 2018 | 09:26
gvs: "Фюрер объявил тотальную мобилизацию )))"
"Умремте ж под Москвой" :-D
daos15 26 января 2018 | 08:52
Не повезло мне хоть одного живьём , кого заставляли увидеть )))
punyoshohlai 26 января 2018 | 08:57
daos15: хоть одного живьём
Да не живут они. Существуют. Трясутся
serjo1977 26 января 2018 | 08:58
daos15: Приезжай, я тебя познакомлю! И не с одним.
liberal_vulgaris 26 января 2018 | 09:00
daos15: Вы что, "голосу" не верите? "голос", как и навальный, не врет и не ошибается :)
headhunter_ 26 января 2018 | 09:28
daos15: "Не повезло мне хоть одного живьём , кого заставляли увидеть )))"
Поднимите ему веки...:-D
epynda 26 января 2018 | 08:57
Если "Голос" и ему подобные "иностранные агенты", что-то говорят, то значит, в самом деле, всё наоборот....
Самое смешное, это то, что нормальные люди, об этом прекрасно знают....
platonnekafrin 26 января 2018 | 08:59
Господа средней руки имеют системные души.
a_m_59 26 января 2018 | 08:59
Заставляют фотографировать бюллетень - фотографируйте, не конфликтуйте с начальством...А потом перечеркните крест-накрест и в урну...
vladimir1967 26 января 2018 | 09:03
Это лишний раз доказывет трусость Путина.
protiv777 26 января 2018 | 09:10
УК РФ Статья 128.1. Клевета
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
Надо быть полным дебилом, чтобы верить в эту чушь.
Во-первых при такой поддержке Путина 200 голосов значения вообще ни какого не имеют, во-вторых за него не нужно принуждать агитировать, большая часть населения и так за него проголосует.
И интересно права каких избирателей защищает эта организация? Исключительно права 0.7% белоленточного отребья?
parodist 26 января 2018 | 09:13
Это нужно рассматривать однозначно как ОПГ ,и привлечь как можно больше независимых СМИ для освещения их преступлений.