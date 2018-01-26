В Тамбовской области действует система, принуждающая работников бюджетной сферы агитировать за Владимира Путина...

Так утверждают в движении «В защиту прав избирателей «Голос». Согласно этим данным, в систему оказались вовлечены сотрудники районных администраций, работники школ, члены участковых избирательных комиссий, — не менее 200 человек.

В «Голосе» утверждают, что система поощряется на уровне губернатора.