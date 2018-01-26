Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram в ряде стран пожаловались на сбой
Они рассказали, что не могут добавить истории, ставить лайки и обновить страницу. Как сообщает агентство «Интерфакс», сбои наблюдались в США, некоторых странах Европы и Азии, на проблемы с сервисом Instagram жаловались пользователи, в том числе, из России. Причины сбоя пока неизвестны.
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