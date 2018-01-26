Дональд Трамп предложил отменить визовую лотерею и ограничить программу воссоединения семьи
В рамках программы воссоединения семьи можно получить вид на жительство в США. Взамен он готов отставить в стране миллион 800 тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли в Соединенные Штаты детьми вместе со своими родителями, — сообщает агентство Reuters.
Помимо прочего, план американского лидера содержит в себе требование о финансировании строительства стены на границе США и Мексики. Голосование по этим предложениям может состояться в Конгрессе в начале февраля.
Комментарии3
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vinibi 26 января 2018 | 08:40
Разумное решение Трампа- прутся в цивилизованные страны всякое муслимское отребье- и целый выводок за собой тащат---вот только путин делает все ровно наоборот- дает зеленую улицу с-азиатским дикарям!!!
bor1953 26 января 2018 | 08:42
....пехтины напряглись...
epynda 26 января 2018 | 08:48
...взамен он готов ОТСТАВИТЬ в стране миллион 800 тысяч нелегальных мигрантов....
Тупо и безграмотно написано...