Дональд Трамп предложил отменить визовую лотерею и ограничить программу воссоединения семьи

В рамках программы воссоединения семьи можно получить вид на жительство в США. Взамен он готов отставить в стране миллион 800 тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли в Соединенные Штаты детьми вместе со своими родителями, — сообщает агентство Reuters.

Помимо прочего, план американского лидера содержит в себе требование о финансировании строительства стены на границе США и Мексики. Голосование по этим предложениям может состояться в Конгрессе в начале февраля.