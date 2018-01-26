В МФЦ отвергли факт признания однополого брака
На сайте организации говорится, что многофункциональные центры не предоставляют услугу по регистрации брака и лишь передают сведения в ЗАГС.
Ранее в эфире телеканала «Дождь» россиянин Евгений Войцеховский и Павел Стоцко сообщили, что в России официально признали их брак. Соответствующий штамп в паспорта мужчинам, по их словам, поставили в МФЦ Москвы.
В эфире телеканала «Дождь» Павел Стоцко сказал, что они с Войцеховским зарегистрировали брак 4 января в Копенгагене, а в России сотрудники МФЦ приняли документы без лишних вопросов. В пресс-службе управления ЗАГС информацию пока не комментировали. Собеседница агентства РИА Новости лишь сказала по поводу этой ситуации, что в России регистрация однополых браков не разрешена.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
avp235 26 января 2018 | 08:42
По реакции непонятно, то ли МФЦ, то ли РПЦ?
ivfn 26 января 2018 | 08:46
avp235:
Мужик с тобой все нормально?????
avp235 26 января 2018 | 09:04
ivfn:
Конечно, я умею читать, а вы - нет. В МФЦ не регистрировали брак, а зарегистрировали факт регистрации брака в Дании. Другими словами, подтвердили "с подлинным верно".
epynda 26 января 2018 | 08:43
Эти два парня пришли на канал "Дождь", чтобы "ЧТО ?"
Чтобы рассказать зрителям, что прямой массаж предстательной железы, доставляет им больше удовольствия, чем половой акт с женщинами...???
ivfn 26 января 2018 | 08:44
"В связи с выходом новости "В России впервые признали однополый брак между мужчинами" на сайте телеканала "Дождь", ГБУ МФЦ города Москвы официально выступает с опровержением: центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной".
\
"Дождь" есть "Дождь" ,ну что с них взять
sg67g 26 января 2018 | 08:56
ivfn:
Пидарасы и есть пидарасы. И новости такие же..
vladimir_zhopin 26 января 2018 | 08:48
В РПЦ своя духовная педерастия и мирская ей без надобности.
max3446 26 января 2018 | 09:04
Дожь в очередной раз доказал что он является не более чем помойка, а не СМИ