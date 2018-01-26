В МФЦ отвергли факт признания однополого брака

На сайте организации говорится, что многофункциональные центры не предоставляют услугу по регистрации брака и лишь передают сведения в ЗАГС.

Ранее в эфире телеканала «Дождь» россиянин Евгений Войцеховский и Павел Стоцко сообщили, что в России официально признали их брак. Соответствующий штамп в паспорта мужчинам, по их словам, поставили в МФЦ Москвы.

В эфире телеканала «Дождь» Павел Стоцко сказал, что они с Войцеховским зарегистрировали брак 4 января в Копенгагене, а в России сотрудники МФЦ приняли документы без лишних вопросов. В пресс-службе управления ЗАГС информацию пока не комментировали. Собеседница агентства РИА Новости лишь сказала по поводу этой ситуации, что в России регистрация однополых браков не разрешена.