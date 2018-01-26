Более 40 человек погибли в результате пожара в больнице в Южной Корее
Трагедия произошла в городе Мирян, в четырех сотнях километров от Сеула. Десятки человек пострадали, несколько находятся в критическом состоянии. Власти выясняют причины. Президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание правительства.
Комментарии2
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patrik41 26 января 2018 | 08:44
Более 40 человек погибли в результате пожара в больнице в Южной Корее...
Блин, сорок человек? Сегодня утром читал про этот пожар и погибших был один человек.
perestarok 26 января 2018 | 08:49
"Более 40 человек погибли в результате пожара в больнице в Южной Корее"
Вот до чего Путин довёл больницы в Южной Корее!