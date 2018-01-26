Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня в суде с последним словом...

Заседание пройдет в Пресненском суде Москвы. Ранее в ходе прений сторон прокурор Марина Дятлова попросила приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на сто миллионов рублей. Белых обвиняют в получении взятки. Свою вину он не признает.