Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня в суде с последним словом
Заседание пройдет в Пресненском суде Москвы. Ранее в ходе прений сторон прокурор Марина Дятлова попросила приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на сто миллионов рублей. Белых обвиняют в получении взятки. Свою вину он не признает.
Комментарии9
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patrik41 26 января 2018 | 08:41
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня в суде с последним словом...
О чём будет говорить Никита Белых, наверно о главных вопросах волнующих россиян - почему отозвали прокатное удостоверение у "Смерти Сталина" и "Приключения Паддингтона 2"?!
daos15 26 января 2018 | 08:44
patrik41: Жарить про выборы и за Навального будет! Может лёха 100 лямов штрафа с навальнят наберёт)))
patrik41 26 января 2018 | 08:46
daos15:
...или почему В.Путин неправильно перекрестился в проруби.
ruki_proch 26 января 2018 | 08:48
Скажет правду - сбор дани с бизнеса на предвыборную компанию "Едресни" и Пуйла - это обычная практика. Не даром ведь Пуй за три дня собрал 400 миллионов рублей.
Только власти сделают вид, что не понимают о чем он говорит.
yrich040 26 января 2018 | 08:41
Пусть покается!
Мож скосят пару лет!
daos15 26 января 2018 | 08:46
Покайся, скидка будет! )) Остальное сдавать будем? ))
from_russia_with_boyaryshnik 26 января 2018 | 08:53
Мордор и порядочные люди несовместимы. Считал и считаю - зря он связался с губернаторством при карлике.
piterjanis 26 января 2018 | 09:01
from_russia_with_boyaryshnik: шедеврально
epynda 26 января 2018 | 09:01
Белых должен сообщить Суду, что его "посадка", учитывая состояние его здоровья, означает для него, смертный приговор...