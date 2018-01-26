Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек отказался участвовать в предстоящей церемонии вручения премии
О том, что он не будет объявлять обладательницу Оскара в номинации «лучшая актриса», актер уведомил Американскую киноакадемию. Аффлек отказался из-за обвинений в домогательстве в его адрес. Обвинения относились к событиям 2010 года. Претензии были урегулированы во внесудебном порядке.
Комментарии2
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djuga 26 января 2018 | 08:28
Интересный ход. И, наверное, с его стороны правильный.
aldroin 26 января 2018 | 08:46
"Аффлек отказался из-за обвинений в домогательстве в его адрес."
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Так "кто на ком стоял"?
Про что здесь речь? Про высказанные в адрес Аффлека обвинения в домогательстве или про домогательства в адрес Аффлека?