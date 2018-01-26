Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек отказался участвовать в предстоящей церемонии вручения премии

О том, что он не будет объявлять обладательницу Оскара в номинации «лучшая актриса», актер уведомил Американскую киноакадемию. Аффлек отказался из-за обвинений в домогательстве в его адрес. Обвинения относились к событиям 2010 года. Претензии были урегулированы во внесудебном порядке.