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08:17, 26 января 2018

Пострадавшим при нападении в Пермской школе выплатили компенсации

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство социального развития региона. Ранее сообщалось, что материальная помощь, в зависимости от тяжести полученных ранений, составит от 200 до 500 тысяч рублей. 15-го января двое подростков пришли в школу № 127 в Перми с ножами, зашли на урок 4-го класса и напали на учительницу. Пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы.

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