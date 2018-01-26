КНДР, по некоторым данным, экспортирует уголь в обход санкций через российские порты Находка и Холмск
Как утверждают источники агентства Reuters, по их сведениям, в минувшем году было, по меньшей мере, три подобных случая. Источник в органах безопасности США подтвердил агентству, что торговля углем по схеме через Россию продолжается.
Комментарии9
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zvereck 26 января 2018 | 08:24
Не может быть! Чтобы Россия в обход санкций, за которые она голосовала, поставляла что-то Северной Корее?!?! Репутация однако! Как говорил мой профессор в университете: "Сперва ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя"!
tvitov66 26 января 2018 | 08:28
#вывсеврете
#этонемы
#авыдокажите
И ваще - это заговор проклятого Запада против скрепоносной углеводородной Родины вождя и самой богатой победоносной страны на свете
arye_11 26 января 2018 | 08:30
tvitov66:
Уже не удивляет, а наоборот, умиляет. это всенепременное стремление России нае*ать.
Нае*бать всегда, всех и во всем.
Будь то спорт, политика, экономика...
Ккаой ей профит от этих вечных попыток?
Да никакого профита.
Наё*ки не для чего-то, а просто так, как способ существования, ради самих себя.
g_e_e__p 26 января 2018 | 08:33
arye_11: Ты ещё ножкой потопай, и поплачь!
nina_hagen 26 января 2018 | 08:35
arye_11:
ха! а как ещё обратить на себя внимание с 1,6% мирового ВВП? только хамить, гадить и трясти ржавой ядерной дубиной :) брезгуют, но побаиваются вожака стаи диких северных обезьян с гранатой
andreyoo 26 января 2018 | 08:33
tvitov66: А что ты истеришь? Иди поистери на ветке про Агеева.
andreyoo 26 января 2018 | 08:42
zvereck: Чтобы "некоторые источники" и не соврали.
И заметьте. "Источник в органах безопасности США ... торговля углем по схеме через Россию продолжается."
Опять "источник". И игра слов таки ЧЕРЕЗ Россию, а не Россия.
perestarok 26 января 2018 | 08:26
"КНДР, по некоторым данным, экспортирует уголь в обход санкций через российские порты Находка и Холмск"
И правильно делает. И Россия правильно делает.
andreyoo 26 января 2018 | 08:31
КНДР, по некоторым данным, экспортирует уголь ...
на Украину