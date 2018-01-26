Задержанного в прошлом году под Луганском россиянина Виктора Агеева приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы
Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз на своей странице в Facebook’е. Приговор вынес районный суд Луганской области. Агеева обвинили в участии в террористической организации. Защита намерена обжаловать приговор.
О задержании Виктора Агеева стало известно летом прошлого года. По сведениям ВВС, мужчина попал в плен в ходе боевых действий на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Сам Агеев называл себя контрактником российских вооруженных сил. В Минобороны эти данные опровергли.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oldpartizan 26 января 2018 | 08:25
его же там не было....
klukvik 26 января 2018 | 08:38
сходил за хлебушком(съездил в отпуск)
ts 26 января 2018 | 08:43
Украина -- страна-живодёр. Издевается не только над своим, но и над нашим народом... Хотя... наша Фемида не лучше...
isnowanaarene 26 января 2018 | 08:59
ts: Человека взяли с оружием в руках, на своей территории. Ему, талоны на усиленное питание выписать что ли?
stas_russkiy 26 января 2018 | 09:32
ts: "...Издевается ... над нашим народом..."
"Наши люди в булочную на такси не ездят" (С).
И не шляются, вооружённые, по территории чужого государства с целью кого-нибудь убить.
vladimir_zhopin 26 января 2018 | 08:50
Его там конечно нет, но срок реальный...
from_russia_with_boyaryshnik 26 января 2018 | 08:56
Фашисты ! Человечек приехал в отпуск , а его на нары ;)))