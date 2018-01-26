Задержанного в прошлом году под Луганском россиянина Виктора Агеева приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз на своей странице в Facebook’е. Приговор вынес районный суд Луганской области. Агеева обвинили в участии в террористической организации. Защита намерена обжаловать приговор.

О задержании Виктора Агеева стало известно летом прошлого года. По сведениям ВВС, мужчина попал в плен в ходе боевых действий на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Сам Агеев называл себя контрактником российских вооруженных сил. В Минобороны эти данные опровергли.