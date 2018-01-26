Гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160 может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов

Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать который призвал Владимир Путин, может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов. Его стоимость составит порядка 150 миллионов евро, пишет газета Коммерсант. Миллионеры пытались заказать такие самолеты у России с 2000-х годов, говорят источники издания в авиапроме. Но переделывать в Ту-160 придется очень многое, вплоть до крыльев — по соображениям не только инженерии, но и секретности, а до сих пор даже и без этой нагрузки ни один проект коммерческого сверхзвукового самолета не выжил по экономическим причинам, отмечает издание.