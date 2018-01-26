Лауреатов премии «Золотой орел» объявят сегодня в Москве

Церемония пройдет на Мосфильме. В списке претендентов на звание «Лучшего фильма» 2017 года картины «Время первых», «Большой», «Нелюбовь», «Салют-7» и «Аритмия». Режиссеры трех лент стали номинантами на премию за режиссуру: Борис Хлебников, Андрей Звягинцев и Валерий Тодоровский. Фильм «Время первых» посвящен выходу человека в открытый космос и противостоянию Советского союза и США в космической отрасли. Драма «Большой» рассказывает о непростом пути балерины к успеху на сцене Большого театра. Жизнь современной семьи, переживающей развод — в центре внимания картины «Нелюбовь». В «Аритмии» врачи ищут ответы на непростой вопрос, что сложнее спасать других или спасти себя. На «Лучшую мужскую роль» номинированы Александр Яценко, Евгений Миронов и Владимир Вдовиченков. Актрисой года по версии премии «Золотой орел» может стать Алиса Фрейндлих, Марина Неелова или Ирина Горбачева. По количеству номинаций лидируют фильмы «Аритмия» и «Большой» — картины представлены в семи категориях.