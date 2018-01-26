Алексей Навальный призвал россиян выйти на «Забастовку избирателей»
Если не принять участия в этой акции, можно не ждать нормальной жизни и не мечтать о позитивных переменах, отметил политик. Навальный напомнил, что во все времена и во всех странах уличные акции являлись главным и самым мощным механизмом давления на власти.
Комментарии13
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vasyakirin 26 января 2018 | 08:10
Ну не созрели Мы....
duch_nic 26 января 2018 | 09:22
//Если не принять участия в этой акции, можно не ждать нормальной жизни и не мечтать о позитивных переменах, отметил политик.//
А если придёте на акцию, то ваша жизнь сразу наладится!
Вас ждёт трёхразовое питание, вам предоставят койку в отапливаемом помещении и, главное!, вы лишитесь пагубной привычки - слушаться во всём Навального!
g_e_e__p 26 января 2018 | 08:16
Во как чуваку к кормушке пробиться охота! Видать оголодал сильно.
grashupfer 26 января 2018 | 08:32
g_e_e__p: А чуваку, насмерть вцепившимуся в эту кормушку, не пора бы уже треснуть? Как считаешь?
b522 26 января 2018 | 08:49
g_e_e__p: Вы про "чмо Галерное", полагаю?
grashupfer 26 января 2018 | 08:56
b522: Об ответе не трудно догадаться. Благодарю.
Хоть в этом сошлись. Это не может не радовать)
g_e_e__p 26 января 2018 | 09:02
b522: А что "сисян" уже погоняло на "чмо галерное" сменил?
grashupfer 26 января 2018 | 09:14
b522: Ой!) Я сдуру решил, что это Джип написал и удивился изрядно. Видимо из-за похожести аватарин сия ошибка прозошла.
Прошу прощения за то, что ввёл в заблуждение!
skullll 26 января 2018 | 08:17
А если выйти, что изменится то?)
danko_vagina 26 января 2018 | 08:20
Кандидат от госдепа США всё никак не успокоится, .... придётся успокоить! Э(хо)М(разей) всё пиарит эту мразь Навальную, видать кормятся из одной кормушки.
perestarok 26 января 2018 | 08:29
"Алексей Навальный призвал россиян выйти на «Забастовку избирателей»"
У Навального истерика. К кормушке не попадает.
nalix 26 января 2018 | 08:36
Населению фиолетово, воровать здесь не преступление.
segris 26 января 2018 | 08:50
В свое время Троцкий выдвигал лозунг - ни мира ни войны, а армию распустить.