Семеро воспитанников школы-интерната в подмосковной Электростали госпитализированы с симптомами отравления

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Между тем, ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщала о 13-ти госпитализированных, а Роспотребнадзор – о 10-ти. Издание Life, в свою очередь, передавало, что в больницу попали 40 детей и 18 преподавателей. Точной информации о диагнозе пока нет. Врачи предполагают ротавирусную инфекцию.

Пока не решено, будут ли из-за отравления прерываться занятия в школе. Всего там обучается 136 детей, многие из других городов. Их родители забирают домой только на выходные.