В Сочи провели проверку после появления в интернете видео с медсестрами, которые оставили пациента на улице
Управление здравоохранения Сочи провело проверку после появления в интернете видео с медсестрами, которые вывезли пациента из больницы на каталке и оставили его на улице. Медсестры будут уволены, — сообщает ТАСС. Сегодня в интернете появилось сообщение о том, что две медсестры вывезли из больницы пациента в тяжелом состоянии и бросили его возле гаражей. Затем мужчину забрала «скорая помощь». Медсестры пояснили, что пациент некоторое время находился в больнице на лечении, а потом сам попросил его выписать. Как заявили в пресс-службе управления, человек может отказаться от медицинской помощи, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Служебная проверка будет проведена также в отношении заведующей отделением. Отдельную проверку начала полиция.
Комментарии2
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karlik_sbil_boing 25 января 2018 | 21:12
Медсестры крайние? А они сами принимали решение человека на каталке выкинуть? Наверняка врач был в курсе. А главврач? Система имеет цепь ответственности. Министр здравоохранения. Президент.
Вот это видео, как медработники ВЕЛИКОДУХОВНОЙ И УЧАЩЕЙ ВСЕХ НРАВСТВЕННОСТИ РОССИИ выкидывают как мусор тяжелобольного человека:
https://www.youtube.com/watch?v=s-AgIekGmSI
А теперь посмотрите, как народ-победитель фашизма питается на помойках. Почему-то не кричат что крымнаш...
Москва:
https://www.youtube.com/watch?v=KEZGYwCInjU
Санкт-Петербург:
https://www.youtube.com/watch?v=DF4dZ6SbW-Y
Опять Петербург:
https://www.youtube.com/watch?v=J0QcuX2z2ZA
Пушкино:
https://www.youtube.com/watch?v=T-L6VyPZOj8
Самара:
https://www.youtube.com/watch?v=xo8y_wqDdXc
Рязань:
https://www.youtube.com/watch?v=aUjUVcVtC9g
Екатеринбург:
https://www.youtube.com/watch?v=mCE0SnuRmA0&t=48s
Кемерово:
https://www.youtube.com/watch?v=_bs9Y2XPJGQ
Челябинск:
https://www.youtube.com/watch?v=QWhwp-GsaB8
Киров:
https://www.youtube.com/watch?v=dMU1eLQ-LaI
Тобольск:
https://www.youtube.com/watch?v=MHEt7ylaerk
Крым:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ef7hwNoqM
Предлагаю и дальше голосовать за путина. Его успехи так очевидны.
kriimsdyk 25 января 2018 | 21:27
karlik_sbil_boing:
Они крайние, потому что могли не выполнять преступный приказ.