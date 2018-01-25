В Сочи провели проверку после появления в интернете видео с медсестрами, которые оставили пациента на улице

Управление здравоохранения Сочи провело проверку после появления в интернете видео с медсестрами, которые вывезли пациента из больницы на каталке и оставили его на улице. Медсестры будут уволены, — сообщает ТАСС. Сегодня в интернете появилось сообщение о том, что две медсестры вывезли из больницы пациента в тяжелом состоянии и бросили его возле гаражей. Затем мужчину забрала «скорая помощь». Медсестры пояснили, что пациент некоторое время находился в больнице на лечении, а потом сам попросил его выписать. Как заявили в пресс-службе управления, человек может отказаться от медицинской помощи, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Служебная проверка будет проведена также в отношении заведующей отделением. Отдельную проверку начала полиция.