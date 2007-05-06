В Архангельске за фотографию Парада Победы, опубликованную в «ВКонтакте», пользователя обвинили в пропаганде нацизма
В Архангельске за фотографию Парада Победы, опубликованную в социальной сети «ВКонтакте», 59-летнего Михаила Листова обвинили в пропаганде нацизма и оштрафовали на тысячу рублей. В интервью «Эху Москвы» Михаил Листов сказал, что ненавидит нацизм в любом его проявлении.
«Мне предъявили дело, показали скрины фотографий, выложенные на странице ВКонтакте, парад Победы наших войск в 1945 году, с опущенными знаменами. А также скрин фото из телевизионного шоу танцев, где артист был в фашистской форме. Да, я выложил эту фотографию, потому что я против нацизма в любой форме», — сказал он.
Завтра Михаил Листов и его адвокат обжалуют решение суда.
Комментарии10
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pusto1 25 января 2018 | 21:08
а судьи кто? внести в список
vor_mbh 25 января 2018 | 21:12
Непонятно - что оспаривать то ?
Свастику в сети разместил? Разместил.
Разместил - наказан. Свастика -это зло.
pavelmistery 25 января 2018 | 21:17
Похоже у чиновников крыша тю-тю! )) По российским каналам (особенно на Первом) довольно часто показывают фильмы, где видны фашистские знамена и солдаты, но их никто не обвиняет в экстремизме...
neburzhui 25 января 2018 | 21:21
А также скрин фото из телевизионного шоу танцев, где артист был в фашистской форме.
Надо было голому танцевать. И ногами свастику не вырисовывать :-))
astet 25 января 2018 | 21:09
И правильно сделали, что оштрафовали!
Вообще-то, надо было бы посадить его!!
Ведь Парад Победы - это позор России, не так ли?
И поэтому любое упоминание о нём
(в том числе и публикуя фотографии Парада)
необходимо преследовать уголовно!
ruki_proch 25 января 2018 | 21:10
Апофигей победо-бесия.
vilingrad 25 января 2018 | 21:10
Как там у психиатра?
Белый квадрат
Это двое под простыней
Черный квадрат: это секс в темной комнате.
Да, вы реально больны!
А вы доктор, тоже хороши- такие фотки в шкафу держать!!!
ems1 25 января 2018 | 21:16
Не передёргивайте. Здесь фото Парада победы до кучи. Слишком несочетаемые фотографии, чтобы им быть вместе.
ivanov356 25 января 2018 | 21:24
ems1: Очень у вас глубокий анализ про сочетаемое. И сколько так можно проверить на сочетаемость, аж дух захватывает.
scimitar 25 января 2018 | 21:26
Ну офигеть. А суд не хочет найти участников Парада Победы, или их потомков, и припаять им лет по десять за пропаганду нацизма? Ну раз они в руках держали эти нестерпимые знамена и даже (ужас какой!) не отворачивались и не зажмуривались?