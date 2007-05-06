В Архангельске за фотографию Парада Победы, опубликованную в «ВКонтакте», пользователя обвинили в пропаганде нацизма

В Архангельске за фотографию Парада Победы, опубликованную в социальной сети «ВКонтакте», 59-летнего Михаила Листова обвинили в пропаганде нацизма и оштрафовали на тысячу рублей. В интервью «Эху Москвы» Михаил Листов сказал, что ненавидит нацизм в любом его проявлении.

«Мне предъявили дело, показали скрины фотографий, выложенные на странице ВКонтакте, парад Победы наших войск в 1945 году, с опущенными знаменами. А также скрин фото из телевизионного шоу танцев, где артист был в фашистской форме. Да, я выложил эту фотографию, потому что я против нацизма в любой форме», — сказал он.

Завтра Михаил Листов и его адвокат обжалуют решение суда.