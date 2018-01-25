Верховный суд России снова отклонил кассационную жалобу Алексея Навального на действия Центризбиркома, который отказался регистрировать его в качестве кандидата на президентских выборах из-за непогашенной судимости. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 30-го декабря прошлого года Верховный суд не удовлетворил иск Навального к Центризбиркому. На заседании судья заявил, что Навальный осужден за тяжкое преступление и поэтому не может баллотироваться в президенты. 18-го января Конституционный суд отказался рассматривать жалобу политика на федеральный закон о выборах президента. Навальный в своей жалобе отмечал, что Конституция не допускает к участию в президентских выборах только тех гражданах, которые находятся в заключении.