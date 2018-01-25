Верховный суд России снова отклонил кассационную жалобу Алексея Навального на действия Центризбиркома
Верховный суд России снова отклонил кассационную жалобу Алексея Навального на действия Центризбиркома, который отказался регистрировать его в качестве кандидата на президентских выборах из-за непогашенной судимости. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, 30-го декабря прошлого года Верховный суд не удовлетворил иск Навального к Центризбиркому. На заседании судья заявил, что Навальный осужден за тяжкое преступление и поэтому не может баллотироваться в президенты. 18-го января Конституционный суд отказался рассматривать жалобу политика на федеральный закон о выборах президента. Навальный в своей жалобе отмечал, что Конституция не допускает к участию в президентских выборах только тех гражданах, которые находятся в заключении.
Комментарии10
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vor_mbh 25 января 2018 | 21:08
Не быть навальному президентом.
Путин ВВ - наш Президент на 99,99999%%!!!
alexandr_l 25 января 2018 | 21:10
vor_mbh: Почему восторга не чувствуется ?
patrik41 25 января 2018 | 21:24
Верховный суд России снова отклонил кассационную жалобу Алексея Навального на действия Центризбиркома...
Допустите А.Навального до выборов, но не просто так, а взяв с него залог, допустим 50 миллионов рублей, и если Алексей Анатольевич не наберёт 5% от числа пришедших на выборы, то деньги остаются у государства.
gordy 25 января 2018 | 21:30
Разве можно ограничивать право выбора?
pusto1 25 января 2018 | 21:12
vor_mbh: пожалуй на 125%
ura_123 25 января 2018 | 21:17
vor_mbh: КАКИЕ вы,ТАКОЙ И президент...
pusto1 25 января 2018 | 21:10
председатель скорее всего уже в определенных списках, и терять ему нечего
alextheterrible 25 января 2018 | 21:22
pusto1: Председатель еще в молодые годы проявил себя - сажал в тюрьмы Феликса Светова и других подобных людей. Чего ж теперь от него ждать по иску Навального...
dirizhabli 25 января 2018 | 21:17
Да если бы и не было этой "непогашенной судимости исход был бы точно такой же. Когда захват власти произведен и смотрящие по всем направлениям расставлены, то кто же ее отдаст добровольно?
buva53 25 января 2018 | 21:33
У нас не судов и судей - есть обслуга преступного правящего режима, то есть соучастники преступления, изменившие своему долгу и совести.