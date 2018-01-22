Верховный суд Чечни отклонил жалобу на  арест главы местного «Мемориала» Титиева

Верховный суд Чеченской республики в четверг признал законным заключение под стражу руководителя местного представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

«Верховной суд Чеченской республики рассмотрел и отклонил апелляционную жалобу руководителя представителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева», — сказал он.

По словам А.Черкасова, О.Титиев по-прежнему категорически настаивает на своей невиновности и на том, что улики в его отношении были сфальсифицированы.

Шалинский городской суд 11 января избрал меру пресечения для О.Титиева в виде заключения под стражу на 2 месяца до 9 марта.

Правозащитник отметил, что заседание Верховного суда Чеченской республики было назначено на 11.00 утра, но было перенесено на 17.00, поскольку О.Титиева в суд утром не доставили. «О.Титиев рассказал адвокату Петру Заикину, что накануне 24 января, его действительно отвезли в ОМВД России по Курчалоевскому району для проведения каких-то следственных действий в отсутствии адвокатов, но никаких следственных действий с его участием почему-то не было», — сказал он.

Также А.Черкасов добавил, что в перерыве судебного заседания член совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что 26 января О.Титиеву будет оказана медицинская помощь. «В стоматологическом кабинете следственного изолятора О.Титиеву установят зубные протезы», — заключил он.