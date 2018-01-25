Борис Джонсон является потомком женщины, чьи мумифицированные останки были обнаружены в одной из церквей в Германии
Глава британского МИДа Борис Джонсон является потомком женщины, чьи мумифицированные останки были обнаружены в одной из церквей в Германии. К такому выводу пришли швейцарские ученые. Сначала выяснилось, что останки принадлежат Анне-Катарине Бишофф. При помощи анализа ДНК ученые смогли проследить ее генеалогию и пришли к выводу, что Борис Джонсон является ее правнуком в седьмом колене, — сообщает Би-би-си.
Комментарии4
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liberal_vulgaris 25 января 2018 | 20:37
А на украинде недавно доказали, что легендарный английский король артур был потомком протоукров.
vor_mbh 25 января 2018 | 20:43
бОриса даже на родине считают малость на голову не здоровым...
А тут еще - сын мумии... ппц.
nichirin 25 января 2018 | 20:46
А в том же месте случайно не нашли церковной мыши, от которой произошли некоторые российские коллеги г-на Джонсона?
al101_2 25 января 2018 | 20:53
nichirin: Эти "коллеги" Джонсона произошли от молей, которые портили одежду церковников. Не обижайте мышей! Они много сделали для человечества, им даже памятник поставили.