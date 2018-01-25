Глава британского МИДа Борис Джонсон является потомком женщины, чьи мумифицированные останки были обнаружены в одной из церквей в Германии. К такому выводу пришли швейцарские ученые. Сначала выяснилось, что останки принадлежат Анне-Катарине Бишофф. При помощи анализа ДНК ученые смогли проследить ее генеалогию и пришли к выводу, что Борис Джонсон является ее правнуком в седьмом колене, — сообщает Би-би-си.