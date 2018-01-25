Россия утвердила список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Южную Корею

В нее вошли 169 человек. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Он отметил, что ведущие спортсмены на Игры не поедут. При этом более слабые не стали занимать места ведущих в заявке. Такое решение было принято в знак солидарности.

РБК напоминает, что на прошлой неделе МОК отказал в приглашении 111-ти спортсменам из 500 заявленных. Судя по словам Позднякова, получается, что МОК дополнительно отклонил заявки еще как минимум 220-ти спортсменов.