Россия утвердила список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Южную Корею
В нее вошли 169 человек. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Он отметил, что ведущие спортсмены на Игры не поедут. При этом более слабые не стали занимать места ведущих в заявке. Такое решение было принято в знак солидарности.
РБК напоминает, что на прошлой неделе МОК отказал в приглашении 111-ти спортсменам из 500 заявленных. Судя по словам Позднякова, получается, что МОК дополнительно отклонил заявки еще как минимум 220-ти спортсменов.
Комментарии4
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mppv 25 января 2018 | 20:35
Дак МОК-то не утвердил
ostapbey 25 января 2018 | 21:05
mppv:
Жалует ЦАРЬ а утверждает СЦАРЬ?
Даже??
djuga 25 января 2018 | 20:45
Да, команду оскопили. Но все равно будем болеть. Остается надеяться, что оставшиеся хоть что-то покажут.
seryj_wolk 25 января 2018 | 20:48
Теперь будут знать, какая ответка приходит на махинации. Боюсь, правда, жулики, мошенники и воры по-честному соревноваться долго не смогут. Ставлю на то, что больше одного года выдержать будет уже выше их сил. Условный рефлекс уже, как у собаки Павлова.