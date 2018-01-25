Ректор Горного университета в Петербурге подал иск о защите чести и достоинства против Трансперенси Интернешнл Россия

Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге и сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против «Трансперенси Интернешнл Россия», а также против газеты «Деловой Петербург» и сайта офшорам-нет.ру. Поводом для иска стало расследование «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы». Оно посвящено связям Литвиненко с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал». В материале говорится, что комплекс был построен на университетской земле вместо новых лабораторных и учебных помещений.

Литвиненко требует признать эти сведения не соответствующими действительности и 65 миллионов рублей в качестве компенсации, в том числе от «Трансперенси» – 30 миллионов. Об этом сообщается на сайте организации.